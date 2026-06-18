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Chhattisgarh Crime News: पहले जीजा के साथ फिर मन नहीं भरा तो भांजे के साथ बनाए संबंध, पति ने की ऐसी दरिंदगी; अपना और बच्चों का पिलाया पेशाब

Chhattisgarh Crime News: हैवान बने पति ने पहले पत्नी का बाल काटकर मुंडन किया.  इसके बाद उसे पेशाब पिलाया और यह सब ग्रामीणों की मौजूदगी में किया.

By: JP Yadav | Published: June 18, 2026 7:05:05 PM IST

Chhattisgarh Crime News: पत्नी को गंजा किया फिर मुंह किया पेशाब, यहां पर नहीं रुकी दरिंदगी; आखिर में कर डाला घिनौना कांड
Chhattisgarh Crime News: पत्नी को गंजा किया फिर मुंह किया पेशाब, यहां पर नहीं रुकी दरिंदगी; आखिर में कर डाला घिनौना कांड


Chhattisgarh Crime News: छत्तीसगढ़ से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है. यहां पर इंसानियत और मानवता को शर्मसार करते हुए चरित्र शंका पर पति ने पहले तो पत्नी को जमकर पीटा इसके बाद उसके सिर का मुंडन कर दिया. दरिंदगी से मन नहीं भरा तो पति ने पत्नी का मुंडन करने के बाद पेशाब भी लिया. आखिर में कालिख पोती. इस पूरी हैवानियत का वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. पूरा मामला छत्तीसगढ़ के सूरज पुर जिले का है. 

यह पूरा वाकया सूरजपुर जिले के पंडोपारा स्थित काटकोना गांव में हुआ. बताया जा रहा है कि दोनों की 2006 में लव मैरिज हुई थी. इतनी वर्षों बाद दोनों के बीच शक पैदा हुआ और आखिर नौबत दरिंदगी तक आ गई. पति ने मारपीट कर बच्चे और खुद का पेशाब पिलाया और फिर पत्नी के मुंह पर कालिख भी पोती. इस दौरान पत्नी लगातार रोती रही, लेकिन पति नहीं पसीजा. अब इस पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है. वीडियो में पति-पत्नी के चारों बच्चे भी नजर आ रहे हैं.वहीं पीड़िता की शिकायत पर पटना पुलिस मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

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पति की दरिंदगी की शिकार महिला सूरजपुर जिले के करंजी की रहने वाली है. पुलिस को मिली शिकायत के मुताबिक, पति अक्सर अमानवीय प्रताड़ना करता है. पुलिस को दी शिकायत में प्नी ने पति पर गंभीर आरोल लगाते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है. पति मंत्रालय में सरकारी गाड़ी चलता है.

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 2006 में दोनों की लव मैरिज हुई थी. दोनों के दो बेटे और दो बेटी है. विवाद और मारपीट के चलते पत्नी एक साल से अलग रह रही थी. उधर, पति ने आरोप लगाया है कि उनकी पत्नी पहले जीजा के साथ फिर भांजे के साथ भाग गई, जिसके चलते उसकी बदनामी हुई. उधर, महिला ने पति पर अमानवीय प्रताड़ना का आरोप लगाया है. इसके बाद पुलिस ने मामूली धाराओ में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. उधर, वीडियो वायरल होने के बाद लोग पति पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

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Tags: Chhattisgarh Crime
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