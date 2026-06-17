Chhattisgarh Crime News: पत्नी ने किया साफ इन्कार, कहा- ‘ससुराल नहीं जाऊंगी’ फिर पति ने कर डाला खौफनाक कांड; बच्चों तक को नहीं छोड़ा

Chhattisgarh Crime News: छत्तीसगढ़ में पत्नी के मायके से वापस नहीं लौटने से दुखी पति ने अपने दो बच्चों को जहर देकर अपनी जान दे दी. घरेलू कलह में पति-पत्नी के बीच विवाद ने पूरा परिवार खत्म कर दिया.पत्नी के मायके जाने से आहत जान देने वाले शख्स का नाम रमेश कुमार पटेल है. उसके अपने दो बच्चों पहले जहर दिया फिर खुद भी जान दे दी. पूरा मामला छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले का है. एक साथ तीन लोगों की मौत की खबर से हड़कंप मचा हुआ है.

तीन लोगों की आत्महत्या का यह मामला नैला चौकी क्षेत्र का है. पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, रमेश कुमार पटेल और उसकी पत्नी के बीच लंबे समय से घरेलू कलह थी. विवाद इतना बढ़ जाता कि कभी-कभार मार पिटाई की नौबत तक आ जाती थी. पिछले एक पखवाड़े के दौरान रमेश कुमार पटेल का किसी बात को लेकर जमकर विवाद हुआ. इसके बाद वह पति से नाराज होकर पत्नी करीब एक सप्ताह पहले मायके चली गई.

पत्नी के इन्कार से आहत था रमेश

मंगलवार (16 जून, 2026) को रमेश कुमार पटेल अपनी पत्नी को वापस लाने उसके मायके गया था. इस दौरान पत्नी ने वापस से मना कर दिया, जिसके बाद रमेश कुमार पटेल दुखी मन से अकेला घर लौट आया था. घर आते ही बच्चों ने अपनी मां के बारे में पूछा तो रमेश गुस्सा हो गया. अगले दिन यानी बुधवार (17 जून, 2026) को रमेश कुमार पटेल सुबह 8 बजे कटनाई गांव में धान कुटवाने के लिए आया था. करीब 11:30 बजे उसके बेटे और दोनों नाती की घर में मृत पड़े होने की सूचना मिली. तत्काल वह अपने बेटे के घर पहुंचे, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई.

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बच्चों के साथ भी किया गलत काम

पुलिस की टीम घटनास्थल के लिए रवाना हुई. मौके पर तीनों के शव को बरामद किया गया. मृतकों की पहचान मृतकों में रमेश कुमार पटेल (35), आदर्श पटेल (3) और अभिनव पटेल (लगभग 2) के रूप में की गई.बताया गया है कि दोनों बच्चों के बाद खुद भी जहर सेवन कर लिया.

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घटना के संबंध में परिजनों से पूछताछ की जा रही है. बारीकी से घटनास्थल का निरीक्षण किया और मौजूद अधिकारियों-कर्मचारियों को हर पहलू पर जांच के निर्देश दिए. फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वॉड को भी बुलाया गया. शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है. फिलहाल पूरे मामले की संजीदगी से जांच में जुटी हुई है.

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