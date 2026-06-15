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Chhattisgarh Crime News: छत्तीसगढ़ में युवती के साथ दरिंदगी, 3 युवकों ने भाई के सामने किया बारी-बारी से दुष्कर्म

Chhattisgarh Crime News: छत्तीसगढ़ में भाई के सामने ही 3 युवकों ने बहन के साथ दुष्कर्म किया, जब वह अपने रिश्तेदार के घर जा रही थी.

By: JP Yadav | Published: June 15, 2026 4:25:26 PM IST

Chhattisgarh Crime News: छत्तीसगढ़ में युवती के साथ दरिंदगी, 3 युवकों ने भाई के सामने किया बारी-बारी से दुष्कर्म
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Chhattisgarh Crime News: छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां पर 3 युवकों ने पहले तो एक युवती को रोक लिया और फिर उसके साथ दुष्कर्म की कोशिश करने लगे. इस बीच साथ में मौजूद उसके भाई ने इसका विरोध किया तो उसे बंधक बना दिया और उसके सामने से तीनों ने बारी-बारी से युवती के साथ दु्ष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. पीड़ित युवती अपने फुफेरे भाई के साथ बुआ के घर जा रही थी. इसी दौरान बाइक सवार तीन युवकों के उसके भाई के सामने ही सामूहिक दुष्कर्म को अंजाम दिया. वहीं, सूचना पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और विधिक कार्रवाई कर रही है.

वाड्रफनगर थाना क्षेत्र का है. पुलिस के मुताबिक, रविवार (14 जून, 2026)  को दोपहर के दौरा युवती अपने फुफेरे भाई के साथ किसी रिश्तेदार के घर जाने के लिए निकली थी. यात्रा के क्रम में वाड्राफनगर बस स्टैंड के पास दोनों बस से उतरे. यहां से पैदल का रास्ता था. ऐसे में वह अपनी फुआ के घर जाने के लिए पैदल ही चलने लगे. रास्ते में जंगलनुमा क्षेत्र है. यहां से गुजरने के दौरान बाइक सवार तीन युवक पहुंचे. इसके बाद युवती के साथ जबरन अनाचार करने लगे. साथ मौजूद भाई ने विरोध किया तो आरोपियों ने गमछे से उसके हाथ-पैर बांध दिए. इसके बाद उसके सामने ही आरोपियों ने बारी-बारी से युवती के साथ दुष्कर्म किया.

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भागकर पुलिस को दी जानकारी

बताया जा रहा है कि दुष्कर्म की घटना अंजाम देने के दौरान पीड़िता का फुफेरा भाई किसी तरह वहां से भाग निकला और वाड्राफनगर पुलिस सहायता केंद्र पहुंचा. यहां पर उसने  पूरी घटना की जानकारी पुलिसकर्मियों को दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. मेडिकल कराने के बाद पुलिस ने पीड़िता के बयान दर्ज किए. और मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई.

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Tags: chhattisgarh news
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