Chhattisgarh Crime: 17 बार फोन…दुर्ग में रात के अंधेरे में दूसरी महिला ने खटखटाया दरवाजा, पत्नी को छोड़ पति उसके साथ…

Chhattisgarh Crime: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां उतई थाना क्षेत्र के उमरपोटी में शादी के करीब डेढ़ साल के बाद ही नई नवेली दुल्हन ने अपने घर पर जान दे दी. बताया जा रहा है कि यह घटना 14 अगस्त की रात को हुई. उस रात घर पर एक दूसरी महिला के आने को लेकर मृतका की अपने पति से बहस हुई थी. अपनी जान देने से पहले उसने अपने पति को लगभग 17 बार फोन किया, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया. पुलिस ने अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

बताया जा रहा है कि मृतका रवीना यादव (23) मूल रूप से जौनपुर उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी. उसकी शादी करीब डेढ़ साल पहले विपुल यादव (27) से हुई थी. विपुल उमरपोटी में अपने चाचा के साथ रहता था और प्लंबर का काम करता था.

दूसरी महिला के कारण पति-पत्नी में हुआ झगड़ा

जानकारी के अनुसार, घटना की रात रवीना और उसका पति घर पर थे. इसी दौरान उनके घर पर एक महिला आई, जिसके बाद पति-पत्नी के बीच झगड़ा शुरू हो गया. सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है कि बहस के बाद विपुल ने रवीना को एक कमरे में बंद कर दिया और घर आई महिला के साथ चला गया. बताया जा रहा है कि आधी रात से सुबह 2:00 बजे के बीच रवीना ने अपने पति को करीब 17 बार फोन किया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला. जिसकी वजह से रवीना काफी परेशान हो गई.

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पुलिस ने शुरू की जांच

इसके बाद उसने अपने कमरे में छत के पंखे से दुपट्टा बांधकर अपनी जान दे दी. पुलिस को घटनास्थल पर कोई सुसाइट नोट नहीं मिला. चूंकि मृतका नई-नवेली दुल्हन थी, इसलिए जांच की प्रक्रिया एक महिला कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पूरी की गई. इस पूरे मामले पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और कहा कि जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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