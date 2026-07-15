सिगरेट पिलाकर किया मदहोश, फिर 2 युवतियों ने कारोबारी युवक के साथ…, फोटो और वीडियो दिखाकर करने लगी ब्लैकमेल

Chhattisgarh Crime: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जिसके बाद हनीट्रेप और ब्लैकमेलिंग को लेकर फिर से सवाल खड़े हो गए हैं. जिसके बाद पुलिस के भी होश उड़ गए हैं. दरअसल, पूरा मामला यह है कि एक कारोबारी को दुष्कर्म के झूठे मामले में फंसाने की धमकी देकर 25 हजार रुपये की उगाही करने के आरोप में सिविल लाइन पुलिस ने दो युवतियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है. पुलिस की प्रारंभिक जांच में ब्लैकमेलिंग के आरोप सही निकलने के बाद यह कार्रवाई की गई है.

सिविल लाइन थाने में दर्ज शिकायत के अनुसार, शंकर नगर निवासी कारोबारी जयंत चौधरी की मुलाकात मई 2026 में गुढ़ियारी क्षेत्र में नित्या सिंह और पायल उर्फ आंचल तिवारी से हुई थी.

सिरगेट पिलाकर किया मदहोश

इसके अलावा, पुलिस को दी गई शिकायत में बताया गया कि दोनों युवतियों ने शुरुआत में नौकरी दिलाने और पार्लर खोलने के नाम पर आर्थिक मदद मांगी. इसके बाद वे लगातार फोन और मैसेज के माध्यम से कारोबारी युवक के संपर्क में रही और अलग-अलग स्थानों पर मिलने का दबाव बनाती रहीं. पीड़ित ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि 14 जून को मुलाकात के दौरान दोनों युवतियों ने उसे और उसके एक साथी को सिगरेट ऑफर किया और सिगरेट पीने के कुछ देर बाद दोनों को चक्कर आने लगे. इसी दौरान कथित तौर पर उनकी फोटो और वीडियो बना लिए गए.

यह भी पढ़ें – दशकों तक नक्सलियों का गढ़ रहा Bastar, अब विकास की नई उड़ान! सीएम विष्णुदेव साय ने खोला बस्तर रोडमैप 2.0 का विजन

युवतियों ने ब्लैकमेलिंग किया शुरू

शिकायत के मुताबिक, अगले दिन युवतियों ने फोन कर आरोप लगाया कि उनके साथ गलत हरकत हुई है. इसके बाद मामला दबाने के नाम पर पैसों की मांग की गई. साथ ही चेतावनी दी गई कि यदि रकम नहीं दी गई तो उनके खिलाफ दुष्कर्म का झूठा मामला दर्ज कराया जाएगा और परिवार व कार्यालय में बदनाम कर दिया जाएगा. लगातार मिलने वाली धमकियों की वजह से कारोबारी युवक परेशान हो गया और उसने 25 जून को अपने एक मित्र के साथ तरुण नगर हाट बाजार के पास दोनों युवतियों को 25 हजार रुपये नकद दिए. शियाकत में कहा गया है कि रकम मिलने के बाद भी दोनों ने ब्लैकमेलिंग करना नहीं छोड़ा, बल्कि फिर से पैसे की डिमांड शुरू कर दी.

इसके अलावा, पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया कि 1 जुलाई को दोनों युवतियों ने कारोबारी की कार में रखे नकदी से भरे बैग पर हाथ साफ करने की कोशिश की. दोनों युवतियां यहीं नहीं रुकी, उनके हौसले इतने बुलंद थे कि दोनों एक दिन कारोबारी यवक के कार्यालय में पहुंच गईं और कर्मचारियों के सामने गाली-गलौज करते हुए दोबारा पैसे नहीं देने पर झूठे दुष्कर्म के मामले में फंसाने की धमकी दी.

यह भी पढ़ें – Chhattisgarh News: आधी रात ऐसा क्या हुआ? बाल सुधार गृह का दरवाजा तोड़कर फरार हुए 13 अपचारी बालक, मचा हड़कंप