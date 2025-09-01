Home > छत्तीसगढ़ > Chhattisgarh: गौसेवक ने गौमाता के जयकारे के साथ काट ली अपनी उंगली

Chhattisgarh: गौसेवक ने गौमाता के जयकारे के साथ काट ली अपनी उंगली

Chhattisgarh: गौसेवक ने गौमाता के जयकारे के साथ काट ली अपनी उंगली, कहा जब तक हमारा बलिदान नहीं होगा, तब तक गौमाता की हत्या नहीं रुकेगी

Published By: Swarnim Suprakash
Published: September 1, 2025 21:20:08 IST

Chhattisgarh: गौसेवक ने गौमाता के जयकारे के साथ काट ली अपनी उंगली, कहा जब तक हमारा बलिदान नहीं होगा, तब तक गौमाता की हत्या नहीं रुकेगी
Chhattisgarh: गौसेवक ने गौमाता के जयकारे के साथ काट ली अपनी उंगली, कहा जब तक हमारा बलिदान नहीं होगा, तब तक गौमाता की हत्या नहीं रुकेगी

रायपुर, छत्तीसगढ़ से दीपक विश्वकर्मा की रिपोर्ट 
Chhattisgarh: रायपुर के रहने वाले गौसेवक आदेश सोनी ने गायों की लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं में मौत, गौ हत्या और गौ संरक्षण की अनदेखी से आहत होकर अपनी उंगली काट ली। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

गौमाता के जयकारे के साथ काट ली अपनी उंगली

वीडियो में आदेश सोनी राजधानी की एक सड़क के बीच डिवाइडर पर बैठे नजर आते हैं। जहां वे सरकार पर आरोप लगाते हुए कहते हैं कि “हमारी गौमाता की रक्षा नहीं हो रही, यह सरकार तब तक नहीं सुधरेगी, जब तक हमारा बलिदान नहीं होगा।” इसके बाद उन्होंने गौमाता की जय का नारा लगाते हुए हाथ में लिए चापड़ से अपनी छोटी उंगली काट ली। घटना के बाद भी वे लगातार यही कहते रहे कि “सरकार नहीं सुधरेगी और हमारी मां की हत्या जारी रहेगी।

Semiconductors in India: भारत बनेगा सेमी कंडक्टर का बड़ा हब, नरेंद्र मोदी करेंगे सेमीकॉन का शुभारंभ

सरकार से गाय को राजमाता का दर्जा देने की मांग

गौरतलब है कि आदेश सोनी लंबे समय से सरकार से गाय को राजमाता का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। इस विषय पर वे कई बार प्रशासन को ज्ञापन भी सौंप चुके हैं, लेकिन अपेक्षित कदम न उठाए जाने के चलते उन्होंने यह कठोर कदम उठाया।

छत्तीसगढ़ सरकार  द्वारा ‘गौधाम’ स्थापित करने का निर्णय

वही सरकार गोवंशों की सुरक्षा के लिए ‘गौधाम’ स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसमें बेसहारा गोवंश के लिए चारा-पानी की व्यवस्था की जाएगी। चरवाहों और गोसेवकों को मासिक मानदेय मिलेगा, चारा-पानी की व्यवस्था की जाएगी और बेहतर संचालन करने वाली संस्थाओं को रैंकिंग के साथ ईनाम भी दिया जाएगा।

Delhi Floods News: बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत, बाढ़ के चलते मंगलवार शाम से पुराने रेलवे पुल पर वाहनों की आवाजाही बंद

गौहत्या रोकने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा कदम 

वित्त विभाग ने ‘गौधाम योजना’ को मंजूरी दे दी है और पशुधन विकास विभाग ने कलेक्टरों और फील्ड अधिकारियों को आदेश जारी कर दिया है। गोवंशों की लगातार हो रही मौतों पर रोक लगाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार का यह बड़ा कदम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सरकार में आने के बाद गो अभ्यारण बनाने की बात कही थी।

Tags: chhattisgarh newschhattisgarh policechhattisgarh politicsGaurakshakraipur newsraipur police
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कद्दू के बीज खाने का सही तरीका क्या है? जानिए...

September 2, 2025

नारियल तेल के 5 बड़े फायदे

September 2, 2025

गुड़हल का पानी पीने से क्या होता है?

September 2, 2025

इस मूलांक के बच्चे बनते हैं बड़े अधिकारी, कमाते हैं...

September 2, 2025

असली और नकली शहद की पहचान करने के 4 आसान...

September 2, 2025

Protein की कमी को झट से दूर करेंगे ये 5...

September 2, 2025
Chhattisgarh: गौसेवक ने गौमाता के जयकारे के साथ काट ली अपनी उंगली

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Chhattisgarh: गौसेवक ने गौमाता के जयकारे के साथ काट ली अपनी उंगली

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Chhattisgarh: गौसेवक ने गौमाता के जयकारे के साथ काट ली अपनी उंगली
Chhattisgarh: गौसेवक ने गौमाता के जयकारे के साथ काट ली अपनी उंगली
Chhattisgarh: गौसेवक ने गौमाता के जयकारे के साथ काट ली अपनी उंगली
Chhattisgarh: गौसेवक ने गौमाता के जयकारे के साथ काट ली अपनी उंगली
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?