Chhattisgarh: गौसेवक ने गौमाता के जयकारे के साथ काट ली अपनी उंगली

रायपुर, छत्तीसगढ़ से दीपक विश्वकर्मा की रिपोर्ट
Chhattisgarh: रायपुर के रहने वाले गौसेवक आदेश सोनी ने गायों की लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं में मौत, गौ हत्या और गौ संरक्षण की अनदेखी से आहत होकर अपनी उंगली काट ली। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
गौमाता के जयकारे के साथ काट ली अपनी उंगली
वीडियो में आदेश सोनी राजधानी की एक सड़क के बीच डिवाइडर पर बैठे नजर आते हैं। जहां वे सरकार पर आरोप लगाते हुए कहते हैं कि “हमारी गौमाता की रक्षा नहीं हो रही, यह सरकार तब तक नहीं सुधरेगी, जब तक हमारा बलिदान नहीं होगा।” इसके बाद उन्होंने गौमाता की जय का नारा लगाते हुए हाथ में लिए चापड़ से अपनी छोटी उंगली काट ली। घटना के बाद भी वे लगातार यही कहते रहे कि “सरकार नहीं सुधरेगी और हमारी मां की हत्या जारी रहेगी।
सरकार से गाय को राजमाता का दर्जा देने की मांग
गौरतलब है कि आदेश सोनी लंबे समय से सरकार से गाय को राजमाता का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। इस विषय पर वे कई बार प्रशासन को ज्ञापन भी सौंप चुके हैं, लेकिन अपेक्षित कदम न उठाए जाने के चलते उन्होंने यह कठोर कदम उठाया।
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा ‘गौधाम’ स्थापित करने का निर्णय
वही सरकार गोवंशों की सुरक्षा के लिए ‘गौधाम’ स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसमें बेसहारा गोवंश के लिए चारा-पानी की व्यवस्था की जाएगी। चरवाहों और गोसेवकों को मासिक मानदेय मिलेगा, चारा-पानी की व्यवस्था की जाएगी और बेहतर संचालन करने वाली संस्थाओं को रैंकिंग के साथ ईनाम भी दिया जाएगा।
गौहत्या रोकने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा कदम
वित्त विभाग ने ‘गौधाम योजना’ को मंजूरी दे दी है और पशुधन विकास विभाग ने कलेक्टरों और फील्ड अधिकारियों को आदेश जारी कर दिया है। गोवंशों की लगातार हो रही मौतों पर रोक लगाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार का यह बड़ा कदम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सरकार में आने के बाद गो अभ्यारण बनाने की बात कही थी।