Home > छत्तीसगढ़ > Chhattisgarh Constable Suspended: अवैध वसूली के आरोप में आरक्षक निलंबित, वायरल वीडियो से खुला मामला; जांच के आदेश जारी

Chhattisgarh Constable Suspended: अवैध वसूली के आरोप में आरक्षक निलंबित, वायरल वीडियो से खुला मामला; जांच के आदेश जारी

Chhattisgarh Constable Suspended: गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में अवैध वसूली के आरोप में आरक्षक खोगेश्वर मैत्री निलंबित. 20 अप्रैल को ग्रामीणों की शिकायत के बाद पुलिस ने भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई की.

By: Preeti Rajput | Published: April 24, 2026 2:22:46 PM IST

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में अवैध वसूली के आरोप में आरक्षक खोगेश्वर मैत्री निलंबित.
गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में अवैध वसूली के आरोप में आरक्षक खोगेश्वर मैत्री निलंबित.


Chhattisgarh  Constable Suspended: गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले से बड़ी खबर है, जहां पुलिस विभाग ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए एक आरक्षक को निलंबित कर दिया है. मामला थाना गौरेला के अंतर्गत चौकी खोड़री का है, जहां पदस्थ आरक्षक क्रमांक-91 खोगेश्वर मैत्री पर व्यापारियों से अवैध वसूली का गंभीर आरोप लगा था. 20 अप्रैल को ग्रामीणों की शिकायत के बाद यह मामला सामने आया.

व्यापारिक वाहनों से पैसे की मांग

ग्रामीणों का आरोप था कि संबंधित आरक्षक सड़क से गुजरने वाले व्यापारिक वाहनों से पैसे की मांग करता था. इसी बीच एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें आरक्षक को वाहन चालक से पैसे लेते हुए साफ देखा गया, जिसके बाद मामला और गंभीर हो गया. थाना प्रभारी गौरेला की गोपनीय रिपोर्ट और वायरल वीडियो के आधार पर यह कृत्य सिविल सेवा आचरण नियम और पुलिस रेगुलेशन के खिलाफ पाया गया.

You Might Be Interested In

खोगेश्वर मैत्री को किया निलंबित 

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार खिलारी ने आरक्षक खोगेश्वर मैत्री को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. निलंबन अवधि के दौरान आरक्षक का मुख्यालय रक्षित आरक्षी केंद्र गौरेला-पेंड्रा-मरवाही निर्धारित किया गया है और उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा. फिलहाल पूरे मामले की विस्तृत जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं. अब देखना होगा कि जांच में और क्या तथ्य सामने आते हैं.

Disclaimer: The article is a part of syndicated feed. Except for the headline, the content is not edited. Liability lies with the syndication partner for factual accuracy. 

Tags: CG NewsIndian Police ActionKhogeshwar Maitri Suspension
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

गर्मी में भी रहेगा चेहरा खिलखिलाता! ये 5 फूल देंगे...

April 17, 2026

आम ही नहीं, इसका अचार भी है स्वादिष्ट और सेहत...

April 17, 2026

AC में सोने की आदत कहीं आपको बीमार तो नहीं...

April 16, 2026

कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में जैतून का तेल कितना असरदार?

April 15, 2026

गर्मी का असर होगा कम, ये शानदार ड्रिंक देंगे तुरंत...

April 13, 2026

कच्चा या पका पपीता, सेहत के लिए कौन है ज्यादा...

April 13, 2026
Chhattisgarh Constable Suspended: अवैध वसूली के आरोप में आरक्षक निलंबित, वायरल वीडियो से खुला मामला; जांच के आदेश जारी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Chhattisgarh Constable Suspended: अवैध वसूली के आरोप में आरक्षक निलंबित, वायरल वीडियो से खुला मामला; जांच के आदेश जारी
Chhattisgarh Constable Suspended: अवैध वसूली के आरोप में आरक्षक निलंबित, वायरल वीडियो से खुला मामला; जांच के आदेश जारी
Chhattisgarh Constable Suspended: अवैध वसूली के आरोप में आरक्षक निलंबित, वायरल वीडियो से खुला मामला; जांच के आदेश जारी
Chhattisgarh Constable Suspended: अवैध वसूली के आरोप में आरक्षक निलंबित, वायरल वीडियो से खुला मामला; जांच के आदेश जारी