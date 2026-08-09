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प्रेमिका ने शादी से किया इन्कार, तो प्रेमी ने वीडियो कॉल के दौरान कर दिया सबसे बड़ा ‘कांड’

Chhattisgarh Crime: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में युवती ने शादी से इन्कार किया तो युवक ने वीडियो कॉल के दौरान रिकॉर्ड किए गए वीडियो और तस्वीरों को वायरल कर दिया. शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

By: Sohail Rahman | Published: August 9, 2026 8:25:08 AM IST

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में युवती ने शादी से किया इन्कार तो युवक ने वीडियो कर दिया वायरल
छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में युवती ने शादी से किया इन्कार तो युवक ने वीडियो कर दिया वायरल


Chhattisgarh Crime: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आ रही है. जिसके बारे में बताया जा रहा है कि तखतपुर में शादी से इन्कार करने पर प्रेमी ने प्रेमिका की आपत्तिजनक तस्वीरों और वीडियो को इंस्टाग्राम पर वायरल कर दिया. प्रेमी ने ये सभी वीडियो और तस्वीरें वीडियो कॉल के दौरान रिकॉर्ड किए गए. घटना के बाद आरोपी फरार हो गया.

पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को कर्नाटक के बेंगलुरु से गिरफ्तार किया. यह पूरा मामला तखतपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है. आपने आए दिन ऐसी घटनाओं के बारे में जरूर सुना होगा. मानो ऐसे मामलों की बाढ़ सी आ गई है.

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युवती का आरोपी के साथ था प्रेम संबंध

पुलिस के अनुसार, आरोपी सुनील चतुर्वेदी का उस युवती के साथ प्रेम संबंध चल रहा था. युवती द्वारा शादी से इन्कार करने के बाद युवक पूरी तरह से बौखला गया और उन्होंने कथित तौर पर वीडियो कॉल के दौरान रिकॉर्ड किए गए आपत्तिजनक वीडियो और तस्वीरों को इंस्टाग्राम पर वायरल कर दिया. निजी वीडियो और तस्वीरों को वायरल करने के बाद आरोपी फरार हो गया. युवती ने तखतपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई. जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया और पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी.

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पुलिस ने आरोपी को कर्नाटक के बेंगलुरु से किया गिरफ्तार

तखतपुर थाना प्रभारी अवनीश पासवान के नेतृत्व में आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए 3 सदस्यीय पुलिस टीम का गठन किया गया. आरोपी युवक की लोकेशन का पता लगाकर पुलिस टीम ने कर्नाटक के बेंगलुरु में छापेमारी की और सुनील चतुर्वेदी को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तारी के बाद पुलिस उसे तखतपुर ले आई और अदालत में पेश किया. अदालत के आदेश पर उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है. इसके अलावा, पुलिस इस मामले में आगे की जांच कर रही है.

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Tags: chhattisgarh newscrime newshome-hero-pos-5
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