Home > क्राइम > पत्थर से कुचला सिर, चाकू घोंपे और कुएं में दफ्ना दिया महबूब … 4 दोस्तोंं संग रच डाली खौफनाक साजिश!

पत्थर से कुचला सिर, चाकू घोंपे और कुएं में दफ्ना दिया महबूब … 4 दोस्तोंं संग रच डाली खौफनाक साजिश!

महिला के विवाहित होने का पता होने के बावजूद दोनों के बीच अवैध प्रेम संबंध चल रहे थे. अचानक एक खौफनाक साजिश के तहत 4 दोस्तों के साथ मिलकर बॉयफ्रेंड को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया.

By: Kajal Jain | Published: July 12, 2026 3:43:46 PM IST

पत्थर से कुचला सिर, चाकू घोंपे और कुएं में दफ्ना दिया महबूब ... 4 दोस्तोंं संग रच डाली खौफनाक साजिश!
पत्थर से कुचला सिर, चाकू घोंपे और कुएं में दफ्ना दिया महबूब ... 4 दोस्तोंं संग रच डाली खौफनाक साजिश!


छत्तीसगढ़ के बीजापुर से एक हैरतअंगेज मामला सामने आया है जहां एक शादीशुदा महिला ने अपने अवैध प्रेम संबंधों को छिपाने के लिए अपने ही 3-4 दोस्तों के साथ मिलकर बॉयफ्रेंड की हत्या करवा दी. इस पूरी खौफनाक साजिश को अंजाम देने के लिए महिला ने पहले बॉयफ्रेंड को मिलने के लिए अपने घर बुलाया जहां पहले से महिला के मित्र घात लगाए बैठे थे. उन्होंने प्रेमी को पकड़ लिया और जानलेवा हमला करके कुएं में फेंक दिया. गनीमत है कि युवक की मौत नहीं हुआ और उसे कुएं से निकाल कर अस्पताल पहुंचाया. लेकिन अस्पताल में गहरे दर्द से गुजर रहे प्रेमी ने अपनी सांसे छोड़ दीं.

एक साल पुराने अवैध प्रेम संबंधों का खुलासा

मृतक की पहचान दिलीप कडियम के रूप में हुई है जिसे करीब एक साल पहले बीजापुर नगर पालिका में वर्किंग एक शादीशुदा महिला से प्यार हो गया. प्रेम संबंधों के बीच युवक को महिला के विवाहित होने का पता था. फिर भी दोनों ने रिश्ते को आगे बढ़ाया. दोनों लगातार संपर्क में थे. लेकिन अपने रिश्ते का सच सामने आने के डर से महिला परेशान थी.

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घर बुलाकर जान से मारने की कोशिश

मृतक बॉयफ्रेंड के परिजनों का आरोप हैं कि 5 जुलाई को महिला ने दिलीप को शांतिनगर स्थित अपने निवास पर बुलाया जहां पहले से कुछ युवक मौजूद थे. दोनों पक्षों के बीच बातचीत विवाद में बदल गई और दिलीप पर दानलेवा हमला कर दिया. बताया दा रहा है कि आरोपी दोस्तों में से एक ने प्रेमी के सिर पर पत्थर से वार किए, फिर धारदार हथियार से मौत के घाट उतारने की कोशिश की. हैवानों की इतने से भी मन नहीं भरा तो प्रेमी को गंभीर घायल अवस्था में कुएं में धकेल दिया.

फरिश्तों ने अस्पताल पहुंचाया

रास्ते से गुजर रहे कुछ स्थानीय लोगों ने युवक को देखा और परिजनों को खबर की. प्रेमी को कुएं से बाहर निकाला और बीजापुर स्थित अस्पताल भर्ती कराया जहां से आगे रेफर मिला. दूसरी जगह इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया. इस मामले में पुलिस ने पीड़ित परिवार के बयान दर्ज कर लिए हैं. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है.  स्थानीय पुलिस ने बताया कि आगे की जांच-पड़ताल सबूत, गवाह और बयानों के आधार पर की जाएगी. घटना के असल कारण और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कानूनी कार्रवाई होगी.

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Tags: chhattisgarh crime newscrime newsExtra Marital Affair MurderExtra-Marital Affair
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