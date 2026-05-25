Home > क्राइम > स्याही फेंककर बना दिया GM का ‘भूत’, थप्पडों से ली खबर; पुलिस ने बीच-बचाव किया तो 3 और लड़कियों ने खोला ऐसा ‘काला चिट्ठा’…

स्याही फेंककर बना दिया GM का ‘भूत’, थप्पडों से ली खबर; पुलिस ने बीच-बचाव किया तो 3 और लड़कियों ने खोला ऐसा ‘काला चिट्ठा’…

भिलाई के कार शोरूम में एक महिला पहली जीएम के ऊपर काली स्याही फेंक दी, फिर हाथापाई करने की कोशिश की. बीच बचाव करने के पुलिस बीच में आई तो महिला ने जीएम के बारे में बड़े खुलासे किए. जानें आखिर क्या है पूरा मामला-

By: Kajal Jain | Last Updated: May 25, 2026 1:34:00 PM IST

स्याही फेंककर बना दिया GM का 'भूत', थप्पडों से ली खबर; पुलिस ने बीच-बचाव किया तो 3 और लड़कियों ने खोला ऐसा 'काला चिट्ठा'...
स्याही फेंककर बना दिया GM का 'भूत', थप्पडों से ली खबर; पुलिस ने बीच-बचाव किया तो 3 और लड़कियों ने खोला ऐसा 'काला चिट्ठा'...


छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. वायर फुटेज में एक महिला नेहरू नगर स्थित मारुति सुजुकी एरिना शोरूम के जीएम पर स्याही फेंक देती है और हाथापाई पर उतर आती है. घटना की जानकारी पुलिस को मिलती है तो वो भी बीच-बचाव करने के लिए दोनों के बीच में आ जाते हैं. महिला का आरोप है शोरूम के जनरल मैनेजर अंकित आनंद ने अभद्रता की है.

जीएम पर बरसाए थप्पड़

इस घटना की वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे कार शोरूम में एक दम शोरशराबा हो जाता है. फ्रेम में स्याही से लथपथ शख्त की पहचान शोरूम के जीएम अंकित आनंद के तौर पर हुई है, जबकि जीएम पर स्याही फेंकने वाली महिला कोई और नहीं, बल्कि उसी शोरूम की कर्मचारी अमृता सिंह है. वीडियो में महिला को बार-बार स्याही फेंकते और आखिर में इंकपॉट फेंकते देखा जा सकता है. कुछ ही देर में महिला और भी आक्रोशित हो जाती है और जीएम पर थप्पड़ बरसाने लगती है.

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पुलिस ने दर्ज की शिकायत

इस घटना के दौरान पुलिस भी शोरूम में मौजूद थी. इस मामले में एनडीटीवी की रिपोर्ट में भिलाई नगर के पुलिस अधिकारी सत्यप्रकाश तिवारी ने बताया कि आरोपी अंकित आनंद जुनवानी स्थित चौहान ऑटोमोबाइल्स में जनरल मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं, जिनके खिलाफ यहां की महिला कर्मचारी अमृता सिंह ने अभद्रता की शिकायत दर्ज कराई है. महिला का आरोप है कि जीएम उसे लगातार मैसेज भेजकर परेशान करता था.

छेड़ाछाड़ के खिलाफ खुला मोर्चा

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुकाबिक, जीएम अंकित आनंद के खिलाफ अमृता सिंह के अलावा 3-4 महिला कर्मचारियों ने भी छेड़छाड़ के आरोप लगाए हैं. पुलिस ने सभी की शिकायतें लेकर मामले की जांच और पूछताछ शुरू कर दी है. जिससे पता चला है कि ये दुर्व्यवहार काफी लंबे समय से चला आ रहा है, जिसके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी.

ये भी पढें:- Viral Video: जूतों से पीटा, चेहरे पर थूका… PWD इंजीनियर पति के ‘टॉर्चर’ से तंग आकर महिला ने दी जान, मासूम बच्चों ने बयां किया दर्द!

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: chhattisgarh newscrime newsSexual HarrasmentSocial Media ViralViral NewsWomen Harassment Case
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