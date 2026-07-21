Home > क्राइम > स्कूल जा रहे थे हेडमास्टर, अचानक अज्ञात हमलावरों ने धारदार हथियार से कर दिया हमला; तड़प-तड़पकर चली गई जान

स्कूल जा रहे थे हेडमास्टर, अचानक अज्ञात हमलावरों ने धारदार हथियार से कर दिया हमला; तड़प-तड़पकर चली गई जान

Chhattisgarh Crime: छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में एक स्कूल के हेडमास्टर की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. जिसके बाद जमीनी विवाद में हत्या की आशंका जताई जा रही है.

By: Sohail Rahman | Published: July 21, 2026 11:20:02 AM IST

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Balrampur Headmaster Murder Case: छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले से हत्या का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. जहां स्कूल जा रहे एक हेडमास्टर की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई है. जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है. जानकारी सामने आ रही है कि यह पूरा मामला त्रिकुंड थाना क्षेत्र का है. जानकारी के अनुसार, मृतक की पहचान जयकरन जगते के रूप में हुई है.

वह ग्राम धमनी-कुमीहा स्थित विद्यालय में हेडमास्टर के पद पर पदस्थ थे. बताया जा रहा है कि सोमवार सुबह जब वो स्कूल के लिए निकले थे. इसी दौरान अज्ञात हमलावरों ने उन पर धारदार हथियार से गला रेतकर उनकी हत्या कर दी.

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मौके पर पहुंची पुलिस

घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए और जांच शुरू कर दी है. पुलिस के अनुसार, प्रारंभिक जांच में हत्या के पीछे जमीनी विवाद की आशंका जताई जा रही है. हालांकि, पुलिस फिलहाल इस मामले की सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है. वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए संदेह के आधार पर कुछ लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है.

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नाराज परिजनों ने आरोपी के घर में लगाई आग

मृतक के नाराज परिवार वालों ने आरोपी के घर में आग लगा दी. घटना की खबर मिलते ही पुलिस की एक बड़ी टीम मौके पर पहुंची और हालात को काबू में करने की कोशिश की. घटना की सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम किया. इसके बाद गांव में तनाव का माहौल बन गया है. पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में कर लिया है और घटनाक्रम पर कड़ी नजर बनाए हुए है.

जमीनी विवाद में हुई हत्या

हेडमास्टर की जमीनी विवाद में हत्या की आशंका जताई जा रही है. आरोपियोम ने जमीन के एक पुराने विवाद को लेकर मृतक से कहा कि तुम जमीन का यह विवाद कब तक जारी रखोगे. जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच बहस हुई. विवाद बढ़ने पर दोनों आरोपियों ने धारदार हथियार से गला रेतकर जय करण सिंह जगते की हत्या कर दी.

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Tags: chhattisgarh newscrime news
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