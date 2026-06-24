शादी का झांसा देकर 5 महीने तक बनाता रहा संबंध, गर्भवती होने पर किया इन्कार; कमरे में मिली पर्ची ने खोला राज़

Chhattisgarh Crime: छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां काजल ठाकुर नामक एक शिक्षिका का शव उनके कमरे में फंदे से लटका हुआ मिला. पुलिस की जांच में पता चला कि एक पुरुष शिक्षक ने शादी का झांसा देकर उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे, लेकिन गर्भवती होने पर उसने शादी करने से इन्कार कर दिया. जिसके बाद शिक्षिका ने अपनी जान दे दी. पुलिस ने आरोपी शिक्षक अभिषेक जायसवाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

मृतक शिक्षिका के कमरे की गहन तलाशी के दौरान आरोपी के खिलाफ अहम सबूत मिले थे, जिनमें एक सुसाइड नोट, एक मोबाइल फोन और दीवार पर चिपकी एक पर्ची शामिल थी, जिसपर आरोपी का नाम लिखा था. इसके बाद पुलिस ने अभिषेक जायसवाल को गिरफ्तार कर पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया. पुलिस के अनुसार, आरोपी और मृतरा दोनों एक ही स्कूल में काम करते थे.

पुलिस में दर्ज कराई गई शिकायत

इस पूरे मामले पर पुलिस में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई गई. शिकायतकर्ता ने बताया कि उनकी साली एक स्कूल में व्यावसायिक शिक्षिका के तौर पर कार्यरत थी और बलौदाबाजार में किराए के मकान में रहती थीं. आरोपी अभिषेक कुमार जायसवाल बगल के कमरे में रहता था. उसके काजल को प्रेम संबंध में फंसाया और शादी का झूठा वादा करके 5 महीने तक उसका यौन शोषण किया, जिससे वह गर्भवती हो गईं. जब मृतका ने उस पर शादी के लिए दबाव डाला तो वह अपने वादे से मुकर गया और उसे गंभीर मानसिक प्रताड़ना दी, जिसमें मौखिक दुर्व्यवहार और शारीरिक मारपीट शामिल थी. इस प्रताड़ना और धोखे से निराश होकर काजल ने 22 जून 2026 को अपने कमरे में अपनी जान दे दी.

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मृतका के घर में मिले अहम सबूत

घटना की सूचना मिलने के तुरंत बाद पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और जांच-पड़ताल की. उन्हें मृतका के कमरे की दीवार पर चिपका हुआ एक नोट मिला, जिस पर अंग्रेजी में लिखा था कि आरोपी अभिषेक जायसवाल द्वारा मुझे मार डाला गया. मृतका ने पर्ची में स्पष्ट रूप से लिखा कि अभिषेक द्वारा लगातार प्रताड़ना और धोखे की वजह उन्हें यह कठोर कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा. साइबर सेल की मदद से तकनीकी सबूत जुटाए गए.

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