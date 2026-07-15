Chhattisgarh News: आधी रात ऐसा क्या हुआ? बाल सुधार गृह का दरवाजा तोड़कर फरार हुए 13 अपचारी बालक, मचा हड़कंप

छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के गांधीनगर थाना क्षेत्र में मौजूद बाल सुधार गृह से 13 अपचारी बालक भाग निकले. बताया जा रहा है ऐसी ही घटना एक महीने पहले भी हुई थी. इस खबर के सामने आते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है. हालांकि, अभी पुलिस उन सभी की तलाश कर रही है.

कैसे चकमा देकर भाग निकले?

जानकारी के अनुसार फरार हुए 13 बालकों ने बाल सुधार गृह में मौजूद एक पुराने दरवाजे को तोड़कर भागने का फैसला किया. इसके बाद रात होते ही उन्होंने सभी सुरक्षाकर्मियों को चकमा देते हुए वहां से भाग गए. जब इसकी जानकारी वहां के सुरक्षाकर्मियों और अधिकारियों को लगी, तो हड़कंप मच गया. हालांकि, बाल सुधार गृह ने इसकी जानकारी तुरंत गांधीनगर पुलिस थान को बताई, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई. और उनकी तलाश शुरू कर दी है. आसपास के इलाकों में पुलिस छावनी बनाकर जांच पड़ताल कर रही है.

पहले भी चुकी है ऐसी घटना

इस घटना के आने के बाद जानकारी मिली कि यह पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी अपचारी बालक यहां से भाग चुके हैं. बीते 23 जून को इसी बाल सुधार गृह से 13 बालक भाग गए थे. जब इस बात की जानकारी पुलिस को हुई, तो उन्होंने छानबीन की, जिसमें 11 अपचारी बालक तो पकड़ लिए गए थे, लेकिन 2 तब भी नहीं मिल पाए. इसके चंद दिनों बाद ही फिर से ऐसी घटना सामने आई, जिसने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. अब देखना होगा कि कब देख पुलिस उन्हें पकड़ पाती है.

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