नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में छत्तीसगढ़ की कला, संस्कृति और पारंपरिक शिल्पकला आकर्षण का केंद्र बनी हुई है. मेले में लगाए गए छत्तीसगढ़ पवेलियन के जरिए प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, जनजातीय परंपराओं और हस्तशिल्प को प्रदर्शित किया जा रहा है. यहां कोसा रेशम से बने वस्त्रों, पारंपरिक परिधानों और जनजातीय कलाकृतियों की खास झलक देखने को मिल रही है.

संस्कृति विभाग के संचालक ने किया पवेलियन का निरीक्षण

छत्तीसगढ़ शासन के संस्कृति विभाग के संचालक डॉ. संजय कन्नौजे ने व्यापार मेले में स्थापित छत्तीसगढ़ पवेलियन का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने वहां प्रदर्शित विभिन्न कलाकृतियों, पारंपरिक वस्त्रों, कोसा रेशम और जनजातीय संस्कृति से जुड़ी प्रदर्शनी का अवलोकन किया. उन्होंने प्रदेश के शिल्पकारों की कलात्मक प्रतिभा और पारंपरिक हुनर की सराहना भी की.

डॉ. कन्नौजे ने कहा कि छत्तीसगढ़ की लोककला, जनजातीय संस्कृति और पारंपरिक शिल्प प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान का अहम हिस्सा हैं. इनका संरक्षण और प्रचार-प्रसार जरूरी है, ताकि प्रदेश की समृद्ध विरासत को देश और दुनिया में नई पहचान मिल सके.

कोसा रेशम और जनजातीय कलाकृतियां बनीं आकर्षण

छत्तीसगढ़ पवेलियन में कोसा रेशम से बने वस्त्र, पारंपरिक परिधान और हस्तशिल्प उत्पाद लोगों का ध्यान खींच रहे हैं. छत्तीसगढ़ का कोसा रेशम अपनी बेहतरीन गुणवत्ता, प्राकृतिक सुंदरता और खास बुनाई के लिए जाना जाता है. इसके अलावा जनजातीय जीवनशैली से जुड़ी कलाकृतियों के जरिए प्रदेश की परंपराओं, लोकविश्वास और प्रकृति से जुड़ाव को दर्शाया गया है.

स्थानीय शिल्पकारों को मिलेंगे नए अवसर

डॉ. कन्नौजे ने कहा कि भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले जैसे बड़े आयोजन छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मंच पर पहचान दिलाने का अच्छा अवसर हैं. ऐसे आयोजनों से पारंपरिक हस्तशिल्प और स्थानीय उत्पादों को नए बाजार मिल सकते हैं. इससे प्रदेश के कलाकारों और शिल्पकारों के लिए रोजगार और आय के नए अवसर भी बढ़ेंगे.

उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत यहां के लोकजीवन, परंपराओं और सामुदायिक मूल्यों को दर्शाती है. नई पीढ़ी को इन परंपराओं से जोड़ने के साथ ही इन्हें बड़े मंचों पर पहचान दिलाना भी जरूरी है.

बेलमेटल और ढोकरा कला की भी खास पहचान

छत्तीसगढ़ अपनी जनजातीय संस्कृति के साथ बेलमेटल शिल्प, ढोकरा कला, लौह शिल्प, काष्ठ शिल्प, बांस शिल्प और कोसा वस्त्रों के लिए भी जाना जाता है. इन कलाओं में स्थानीय समुदायों की जीवनशैली, प्रकृति के प्रति आस्था और पीढ़ियों से चले आ रहे पारंपरिक हुनर की झलक मिलती है.