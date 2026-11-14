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Chhattisgarh News: खेल-खेल में जानलेवा बना ‘पॉप-पॉप’ पटाखा, मुंह में फटते ही 2 साल के मासूम की मौत

Chhattisgarh Firecracker Accident: छत्तीसगढ़ में एक बच्चे के लिए पटाखा फोड़ना जानलेवा साबित हुआ. बच्चों के साथ खेलने के दौरान उसने 'लहसुन' पटाखों का एक पैकेट उठाकर मुंह में डाल लिया और मुंह में फटने के वजह से उसकी मौत हो गई.

By: Kamesh Dwivedi | Published: November 14, 2026 5:10:27 PM IST

छत्तीसगढ़ में मुंह में पटाखा फटने से 2 साल के बच्चे की हुई मौत
छत्तीसगढ़ में मुंह में पटाखा फटने से 2 साल के बच्चे की हुई मौत


छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में पटाखे से हुए दर्दनाक हादसे में दो साल के मासूम की जान चली गई. परिजनों के मुताबिक, बच्चे के मुंह में पटाखा फट गया था. परिवार ने शुक्रवार को इस घटना की जानकारी दी. परिवार में मातम का माहौल है. 

पुलिस ने क्या बताया?

पुलिस के मुताबिक, हादसा 9 नवंबर की सुबह सीतापुर थाना क्षेत्र के नवपारा गांव में हुआ. उस समय आदित्य पड़ोस के बच्चों के साथ खेल रहा था. बच्चे ‘लहसुन’ के आकार वाले पॉप-पॉप पटाखे फोड़ रहे थे. इसी दौरान आदित्य ने पटाखों का एक पैकेट उठाकर मुंह में डाल लिया. ये पटाखे जमीन पर फेंकने या दबाव पड़ने पर फट जाते हैं. अधिकारी ने बताया कि हादसे में घायल आदित्य ने 11 नवंबर की रात अंबिकापुर के एक निजी अस्पताल में दम तोड़ दिया. पुलिस ने आकस्मिक मौत का मामला दर्ज कर लिया है और घटना की जांच कर रही है.

बच्चे के पिता ने बताई पूरी कहानी

बच्चे के पिता इंद्रजीत मांझी ने बताया कि आदित्य अन्य बच्चों के साथ खेल रहा था. इसी दौरान उसने जमीन पर पड़ा पटाखों का एक छोटा पैकेट उठाकर मुंह में डाल लिया. पटाखा मुंह के अंदर ही फट गया, जिससे उसके मसूड़ों में चोट आई और खून बहने लगा. घटना की जानकारी दूसरे बच्चों ने परिवार को दी.

गले में मिले पटाखे के अवशेष

इसके बाद परिजन 9 नवंबर को उसे सीतापुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए. वहां इलाज के बाद खून बहना बंद हुआ तो वे बच्चे को घर वापस ले आए. मांझी ने बताया कि दोबारा खून बहने पर वे अगले दिन बच्चे को फिर अस्पताल ले गए. हालत बिगड़ने पर 11 नवंबर को उसे अंबिकापुर के मिशन अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसी रात उसकी मौत हो गई. पोस्टमॉर्टम के दौरान डॉक्टरों को बच्चे के गले में भी पटाखे के अवशेष मिले.

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Tags: Chhattisgarh Accidentchhattisgarh newsPop Pop Firecracker
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