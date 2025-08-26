Home > छत्तीसगढ़ > Chattisgarh News: रायपुर रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी पटरी से उतरी, दो पैसेंजर ट्रेनें प्रभावित

हादसे की वजह से छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस और शालीमार-मुंबई एलटीटी एक्सप्रेस प्रभावित हुईं, रायपुर स्टेशन यार्ड में मालगाड़ी की बोगी पटरी से उतर गई थी, जिससे घंटों तक ट्रेन संचालन प्रभावित रहा

Published By: Ratna Pathak
Published: August 26, 2025 15:32:03 IST

रायपुर से गौरव चंदेल की रिपोर्ट: रायपुर रेलवे स्टेशन के पास मंगलवार सुबह बड़ा हादसा टल गया। यहां एक मालगाड़ी के दो पहिए पटरी से उतर गए। घटना सुबह 8:39 बजे हुई। सूचना मिलते ही रेलवे के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू किया। करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद सुबह 10:50 बजे पटरी से उतरे पहियों को वापस लाकर लाइन दुरुस्त की गई।

पुणे से निकली थी मालगाड़ी, यात्रियों को हुई परेशानी

जानकारी के मुताबिक हादसा उरकुरा से 8:30 बजे आरएसडी जाने वाली लाइन में हुआ। मालगाड़ी में ऑटो लोड था, जो पुणे से रवाना हुई थी। इस हादसे की वजह से छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस और शालीमार-मुंबई एलटीटी एक्सप्रेस प्रभावित हुईं। यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ा।मौके पे रेलवे अधिकारी जीआरपी सहित तमाम संबंधित अधिकारी मौजुद थे, रायपुर रेल मंडल के सीनियर डीसीएम अवधेश कुमार ने घाटना स्थल का फैसला लिया और उसकी पृष्टी की।

रायपुर में पहले भी हो चुकी हैं घटनाएं

रायपुर रेलवे ज़ोन में इस तरह की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। 2023 में रायपुर स्टेशन यार्ड में मालगाड़ी की बोगी पटरी से उतर गई थी, जिससे घंटों तक ट्रेन संचालन प्रभावित रहा। वहीं 2022 में कबीरधाम जिले के पास मालगाड़ी डिरेल होने से कई ट्रेनों का रूट बदलना पड़ा था। नागपुर डिवीजन के अंधियारे से मालगाड़ी भरी गई थी, मालगाड़ी प्लेटफार्म पर खाना खाया, इसी दौरान वह ट्रेन के पीछे से उतर गया।रायपुर रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी के पटरी से उतरने से हड़कंप मच गया। रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुँचे और घटना का जायजा लिया।

सुरक्षा पर उठे सवाल

रेलवे अधिकारियों ने प्राथमिक जांच में ट्रैक में तकनीकी खराबी की आशंका जताई है। हालांकि मामले की जांच जारी है। लगातार हो रही ऐसी घटनाओं से रेलवे सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। यात्रियों का कहना है कि ट्रैक और तकनीकी जांच को और मजबूत बनाने की ज़रूरत है।रेलवे ने इस हादसे की जांच के लिए एक समिति गठित की है। इसके अलावा, जांच समिति ने कई अन्य बिंदुओं को भी इसमें शामिल किया है।इसके कारण जहां लोकल ट्रेनों को रद्द कर दिया गया वहीं अप रूट की ट्रेनें पांच से छह घंटे देर से रायपुर स्टेशन पहुंचीं। शनिवार को सुबह से लेकर शाम चार बजे तक रायपुर-दुर्ग लोकल को रद्द कर दिया गया। इसमें तीन लोकल ट्रेनें शामिल हैं। दल्लीराजहरा पैसेंजर को रायपुर न लाकर मरौदा तक ही चलाया गया।

