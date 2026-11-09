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CG Accident: दिवाली का दिन पत्रकार के परिवार के लिए बना काल! महानदी में समाई कार; पति पत्नी समेत 2 बच्चों की मौत

Chhattisgarh Accident: यह हादसा गरियाबंद जिले के चंपारण में टीला एनीकट के पास रात 11 से 12 बजे के बीच हुआ. रायपुर में रहने वाला साहू परिवार दिवाली मनाने के लिए अपने गांव पसौद लौट रहा था. परिवार कार से जा रहा था. अचानक टीला एनीकट के पास कार का कंट्रोल बिगड़ गया और वह सीधे महानदी नदी में जा गिरी.

By: Shristi S | Published: November 9, 2026 4:25:13 PM IST

CG Accident: दिवाली का दिन पत्रकार के परिवार के लिए बना काल! महानदी में समाई कार
CG Accident: दिवाली का दिन पत्रकार के परिवार के लिए बना काल! महानदी में समाई कार


Chhattisgarh Tila Anicut Accident: दिवाली की रात जब लोग अपने घरों में खुशियों के दीप जला रहे थे, तब छत्तीसगढ़ के एक परिवार के घर ऐसा अंधेरा छाया, जिसे शायद ही कभी भुलाया जा सकेगा. अपनों के साथ त्योहार मनाने के लिए निकला साहू परिवार कभी अपने घर नहीं पहुंच पाया. रास्ते में उनकी कार कंट्रोल से बाहर हो गई और महानदी में जा गिरी. इस दर्दनाक हादसे में पति पत्नी और उनके 2 बच्चों की मौत हो गई. घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है.  

टीला एनीकट के पास एक दुखद हादसा हुआ

जानकारी के मुताबिक, यह हादसा गरियाबंद जिले के चंपारण में टीला एनीकट के पास रात 11 से 12 बजे के बीच हुआ. रायपुर में रहने वाला साहू परिवार दिवाली मनाने के लिए अपने गांव पसौद लौट रहा था. परिवार कार से जा रहा था. अचानक टीला एनीकट के पास कार का कंट्रोल बिगड़ गया और वह सीधे महानदी नदी में जा गिरी. कार के नदी में गिरने के बाद परिवार को संभलने का भी मौका नहीं मिला. हादसे में कार में सवार सभी चार लोगों की मौत हो गई.

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पत्रकार शीतल साहू समेत पूरे परिवार की मौत हो गई

हादसे में शीतल साहू, उनकी पत्नी भारती साहू, 19 साल के बेटे विकास साहू और 21 साल की बेटी पूर्वा साहू की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि शीतल साहू पत्रकार थे. उनकी कार पर ‘मीडिया एग्जीक्यूटिव’ लिखा था. एक ही परिवार के चार लोगों की मौत की खबर जैसे ही पसौद गांव पहुंची, वहां दुख की लहर दौड़ गई. जिस परिवार को दिवाली खुशी से मनानी थी, वह अब मातम में डूबा हुआ है.

पुलिस ने रेस्क्यू कर शवों को निकाला

जैसे ही गांववालों को इस घटना की जानकारी मिली, उन्होंने पुलिस को इसकी जानकारी दी. इसके बाद गोबरा नवापारा की चंपारण चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. काफी मशक्कत के बाद चारों के शव कार से निकाले गए. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस फिलहाल हादसे के कारणों की जांच कर रही है. वे यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कार किस वजह से बेकाबू होकर टीला एनीकट के पास नदी में गिर गई.

Tags: chhattisgarh news
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