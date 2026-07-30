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ये कैसा डिसिप्लिन? दो छात्रों के बीच लड़ाई में महिला टीचर ने दी 100 बार गाली लिखने की सजा; छत्तीसगढ़ की अजीब वारदात

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में एजुकेशन सिस्टम को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है. एक प्राइवेट स्कूल की टीचर पर आरोप है कि उसने दो स्टूडेंट्स के बीच लड़ाई के बाद एक स्टूडेंट को गाली-गलौज से सज़ा दी.

By: Shristi S | Published: July 30, 2026 10:45:13 PM IST

छत्तीसगढ़ में दो छात्रों के बीच लड़ाई में महिला टीचर ने दी 100 बार गाली लिखने की सजा
छत्तीसगढ़ में दो छात्रों के बीच लड़ाई में महिला टीचर ने दी 100 बार गाली लिखने की सजा


Chhattisgarh Teacher Punishment Controversy: छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में एजुकेशन सिस्टम को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है. एक प्राइवेट स्कूल की टीचर पर आरोप है कि उसने दो स्टूडेंट्स के बीच लड़ाई के बाद एक स्टूडेंट को गाली-गलौज से सज़ा दी.

बताया जा रहा है कि उसने स्टूडेंट से उसकी नोटबुक के कई पन्नों पर बार-बार गाली-गलौज लिखवाई. इस घटना के बाद पेरेंट्स गुस्से में हैं और स्कूल मैनेजमेंट और टीचर के खिलाफ एक्शन लेने की मांग कर रहे हैं.

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क्या है पूरा मामला?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, अंबिकापुर के बिरला ओपन माइंड इंटरनेशनल स्कूल में दो स्टूडेंट्स के बीच किसी बात पर बहस हो गई. आरोप है कि इस घटना के बाद टीचर ने एक स्टूडेंट को सज़ा देने के लिए ऐसा तरीका अपनाया जिससे सब हैरान रह गए. स्टूडेंट से उसकी नोटबुक में एक ही गाली-गलौज 100 बार लिखने को कहा गया.

कई पन्नों पर गाली-गलौज

परिवार का आरोप है कि स्टूडेंट से उसकी नोटबुक के कई पन्नों पर एक ही गाली-गलौज बार-बार लिखवाई गई. बताया जा रहा है कि स्टूडेंट को ये शब्द करीब 100 बार लिखने पड़े. जब बच्चे के परिवार ने कॉपी देखी तो वे हैरान रह गए और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से शिकायत की.

घटना के बाद, स्टूडेंट के पेरेंट्स ने स्कूल मैनेजमेंट और संबंधित टीचर के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग की. उन्होंने कहा कि बच्चों को डिसिप्लिन में रखने के कई तरीके हैं, लेकिन ऐसी सज़ा न सिर्फ गलत है बल्कि उनके मेंटल डेवलपमेंट पर भी बुरा असर डाल सकती है.

स्टूडेंट ऑर्गनाइज़ेशन ने भी गुस्सा जताया

घटना के बारे में जानने के बाद, स्टूडेंट ऑर्गनाइज़ेशन ने भी कड़ा एतराज जताया. उन्होंने कहा कि स्कूल बच्चों की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की जगह हैं, और वहां ऐसी सज़ा किसी भी हालत में मंज़ूर नहीं है. उन्होंने दोषियों के खिलाफ सही एक्शन की मांग की.

एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जांच शुरू की

सरगुजा के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ने पूरे मामले पर एक्शन का भरोसा दिया है. डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन को जांच सौंपी गई है. अधिकारियों का कहना है कि जांच रिपोर्ट मिलने के बाद फैक्ट्स के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. अभी पूरे मामले की जांच चल रही है. एजुकेशन डिपार्टमेंट यह पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि स्टूडेंट को किन हालात में सज़ा दी गई और इस घटना में स्कूल मैनेजमेंट का क्या रोल था.

Tags: chhattisgarhchhattisgarh news
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