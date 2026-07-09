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भ्रष्टाचार के दलदल में गड़े अपराधियों का CBI ने किया बंटाधार, महादेव बैटिंग ऐप के जरिए विदेश भेजते थे पैसे

सीबीआई ने महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में आशिम दास, रोहित गुलाटी, विकास छपरिया, अनिल धममानी, विशाल आहूजा और धीरज आहूजा के खिलाफ छह चार्जशीट दाखिल की हैं.

By: Thakur Dinesh Kumar | Published: July 9, 2026 7:54:35 PM IST

सीबीआई ने 6000 करोड़ के भ्रष्टाचार को किया उजागर
सीबीआई ने 6000 करोड़ के भ्रष्टाचार को किया उजागर


Central Bureau of Investigation: सीबीआई ने महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में आशिम दास, रोहित गुलाटी, विकास छपरिया, अनिल धममानी, विशाल आहूजा और धीरज आहूजा के खिलाफ छह चार्जशीट दाखिल की हैं. भ्रष्टाचार करने वाला व्यक्ति अपने निजी लाभ के लिए देश की संपत्ति का शोषण करता है. 

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इन सभी आरोपियों पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (Prevention of Corruption Act, 1988) के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश के गंभीर आरोप लगाए गए हैं. साथ ही मुख्य सरगनाओं सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल के खिलाफ अतिरिक्त साक्ष्य भी अदालत में पेश किए गए हैं. बेईमानी या धोखाधड़ी वाला व्यवहार भ्रष्टाचार के रूप में सामने आता है. भ्रष्टाचार के कई रूप हैं, जिनमें रिश्वतखोरी, गबन, भाई-भतीजावाद, सत्ता का दुरुपयोग और धोखाधड़ी शामिल है.

66 आरोपियों के खिलाफ 5 अलग चार्जशीट

समानांतर कार्रवाई करते हुए जांच एजेंसी ने महादेव ऐप के अवैध नेटवर्क और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक अन्य मामले में 66 आरोपियों के खिलाफ 5 अलग चार्जशीट भी दाखिल की हैं.

अवैध कमाई विदेश भेजने का हैं आरोप

जानकारी के अनुसारअवैध कमाई को म्यूल अकाउंट्स के जरिए विदेश भेजा जाता था. इसके साथ ही जांच में लोक सेवकों को प्रोटेक्शन मनी देने का भी आरोप हैं. बता दें कि महादेव एपके प्रमोटर और सहयोगी विदेश से नेटवर्क संचालित कर रहे हैं. चार मुख्य आरोपियों के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस पहले ही जारी किया जा चुका हैं. मुख्य आरोपी विदेश में फरार हैं, जिनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किए जा चुके हैं. 

एफआईआर और चार्जशीट में क्या हैं अंतर

एफआईआर केवल पुलिस द्वारा सूचना दर्ज करने की शुरुआत को दर्शाती है. चार्जशीट अंतिम पुलिस रिपोर्ट होती है जो यह निर्धारित करती है कि आरोपी को मुकदमे के लिए पेश करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं या नहीं. आरोपपत्र आपराधिक जांच के बाद अदालत को भेजे जाने वाले औपचारिक पुलिस दस्तावेज़ होते हैं. इनमें मुकदमे की कार्यवाही शुरू करने के लिए लगाए गए आरोप, सबूत और गवाहों के बयान शामिल होते हैं.

जिसके अंतर्गत अपराधियों की न्यायालय में पेशी होती हैं. आरोपी को हिरासत में भेजे जाने के 60 से 90 दिनों के भीतर आमतौर पर आरोप पत्र दाखिल करना अनिवार्य है.

Tags: chattisgarh newscorruption newsMahadev betting app
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