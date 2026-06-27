Home > छत्तीसगढ़ > शराबी दूल्हा लड़खड़ाता हुआ पहुंचा बारात लेकर, गुस्से में दुल्हन ने जड़ दिए 3 थप्पड़ और तोड़ी शादी; पुलिस ने किया सम्मानित

शराबी दूल्हा लड़खड़ाता हुआ पहुंचा बारात लेकर, गुस्से में दुल्हन ने जड़ दिए 3 थप्पड़ और तोड़ी शादी; पुलिस ने किया सम्मानित

Bride Slapped Drunk Groom: छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में दूल्हे के द्वारपूजा के लिए आते ही दुल्हन ने शादी से मना कर दिया. 23 जून को कोसमंदा गांव में आई बारात वापस लौट गई. उत्साहित दूल्हा नशे में था और लड़खड़ा रहा था, जिससे दुल्हन और दूल्हे के परिवारों के बीच झगड़ा हो गया.

By: Shristi S | Published: June 27, 2026 3:58:02 PM IST

छत्तीसगढ़ में दुल्हन ने नशे में धुत दूल्हे को थप्पड़ मारा
छत्तीसगढ़ में दुल्हन ने नशे में धुत दूल्हे को थप्पड़ मारा


Chhattisgarh Bride Slapped Drunk Groom: छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में दूल्हे के द्वारपूजा के लिए आते ही दुल्हन ने शादी से मना कर दिया. 23 जून को कोसमंदा गांव में आई बारात वापस लौट गई. उत्साहित दूल्हा नशे में था और लड़खड़ा रहा था, जिससे दुल्हन और दूल्हे के परिवारों के बीच झगड़ा हो गया. दूल्हा इतना नशे में था कि वह अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था. 

यह देखकर दुल्हन ने उसे तीन चाटे मारे. मामला इतना बिगड़ गया कि पुलिस को बुलाना पड़ा. पुलिस ने समझा कर मामला शांत किया. इस फैसले के बाद पुलिस अधीक्षक ने दुल्हन को सम्मानित किया, और यह घटना सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बन गई है. घटना चांपा थाना क्षेत्र में हुई. बताया जा रहा है कि दूल्हा सगाई में भी नशे में धुत होकर आया था.

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क्या है पूरा मामला?

जानकारी के मुताबिक, खोखरा गांव का रहने वाला संत कुमार एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है. उसकी सगाई कोसमंदा की मुस्कान प्रधान से हुई थी. मुस्कान 10वीं क्लास तक पढ़ी थी. दोनों परिवारों ने शादी की तैयारियां पूरी कर ली थीं और सारी रस्में चल रही थीं. 23 जून को संत कुमार बारात लेकर दुल्हन के गांव पहुंचा, जिसमें गाजे-बाजे और मेहमान शामिल थे.

दुल्हन के परिवार ने बारात का स्वागत किया और ‘द्वार पूजा’ की तैयारी शुरू हो गई. शाम को ‘द्वार पूजा’ के समय संत कुमार इतने नशे में था कि वह अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था. जब दुल्हन को यह पता चला, तो उसने ‘द्वार पूजा’ शुरू होने से पहले उससे शादी करने से मना कर दिया.

दुल्हन के फैसले के बाद हुआ झगड़ा

दुल्हन के फैसले के बाद दोनों पक्षों में झगड़ा हो गया. हालांकि मुस्कान के परिवार ने उसका पूरा साथ दिया और शादी न करने का फैसला किया, लेकिन दूल्हे के परिवार ने एतराज किया. दूल्हे को नशे में धुत देखकर मुस्कान प्रधान ने उसे दो-तीन बार चाटे भी लगाए. इस घटना ने दोनों परिवारों में खुशी का माहौल गम में बदल दिया. हालात को देखते हुए पुलिस को बुलाना पड़ा.

पुलिस ने काउंसलिंग करके मामला शांत किया

सूचना मिलने पर चांपा पुलिस मौके पर पहुंची. CSP योगिताबल खापर्डे और थाना इंचार्ज अशोक कुमार ने दोनों पुलिसवालों को समझाया और मामला शांत किया. इसके बाद बारात बिना दुल्हन के लौट गई. इस दौरान,  जांजगीर-चांपा के पुलिस सुपरिटेंडेंट विजय कुमार पांडे ने मुस्कान प्रधान और उनके परिवार को सम्मानित किया. उन्होंने वॉलंटियर्स की हिम्मत की तारीफ करते हुए उन्हें एक सर्टिफिकेट और एक मोमेंटो दिया.

SP ने कहा कि यह सिर्फ शादी तोड़ने का मामला नहीं है, बल्कि समाज में नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने का एक मैसेज है. उन्होंने दूसरी युवतियों से हिम्मत दिखाने और गलत कामों के खिलाफ बोलने की अपील की.

मुस्कान को हर महीने 5,000 रुपये मिलेंगे

पुलिस सुपरिटेंडेंट ने मुस्कान प्रधान को नशे के खिलाफ चल रहे जागरूकता अभियान के लिए यूथ आइकॉन बताया. उन्होंने यह भी घोषणा की कि उन्हें जांजगीर के महिला परिवार परामर्श केंद्र में हर महीने मुस्कान को 5,000 रुपये दिए जाएंगे. इसके अलावा, सोशल वर्कर्स से मुस्कान की आगे की पढ़ाई में मदद करने की अपील की गई. मुस्कान ने सिर्फ़ 10वीं क्लास पूरी की है.

मुस्कान ने कहा मैं अपनी ज़िंदगी किसी ड्रग एडिक्ट के हवाले नहीं कर सकती. मुस्कान प्रधान ने दूसरी लड़कियों से भी अपील की कि वे शादी से पहले लड़के और उसके परिवार के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करें और अपनी ज़िंदगी किसी ड्रग एडिक्ट के हवाले न करें. ज़िंदगी के फ़ैसले बहुत जरूरी होते हैं, और किसी भी लड़की को दबाव में आकर समझौता नहीं करना चाहिए.

मां और सोशल मीडिया पर भी मुस्कान पर गर्व

मुस्कान की मां ने बताया कि उनके पति गुज़र चुके हैं. परिवार ने मेहनत-मजदूरी करके अपने बच्चों को पाला है. वे मुश्किल हालात में अपनी तीन बेटियों और एक बेटे को पालते हैं. उन्होंने अपनी बेटी के फ़ैसले पर गर्व जताया. समाज में बेटियों को सही और गलत में से चुनने का हक़ मिलना चाहिए.

घटना सामने आने के बाद से ही सोशल मीडिया पर मुस्कान के फ़ैसले की खूब तारीफ हो रही है. लोग इसे ड्रग एडिक्शन के ख़िलाफ़ एक मज़बूत मैसेज और महिलाओं की सेल्फ़-रिस्पेक्ट से जुड़ा एक हिम्मत वाला कदम बता रहे हैं.

Tags: bridechhattisgarhGroom
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