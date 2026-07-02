सुहागरात की तैयारी में जुटा हुआ था दूल्हा, उधर 7 फेरों से पहले दुल्हन कर गई अजब कांड!

Chhattisgarh Crime News: छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां पर दूल्हा शादी के बाद सुहागरात और हनीमून के अलावा अन्य रस्मों की तैयारियों में जुटा था उधर दुल्हन 7 फेरों से ठीक पहले मंडप छोड़कर रहस्यमय तरीके से गायब हो गई. इसके बाद दूल्हा और दुल्हन पक्ष के काफी देर तक दुल्हन की तलाश करते रहे, जब सुबह तक दुल्हन नहीं मिली तो दोनों पक्ष भिड़ गए. दुल्हा पक्ष का आरोप है कि युवती लुटेरी दुल्हन है, इसीलिए शादी की रस्म पूरी होने से पहले ही सारे सोने चांदी के आभूषण लेकर फरार हो गई है. इस अप्रत्याशित घटना के बाद वर पक्ष ने स्थानीय पुलिस स्टेशन में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है. उधर, इस मामले में दूल्हा पक्ष के आरोपों पर पुलिस कुछ भी कहने से बच रही है. पुलिसकर्मियों का कहना है कि बिना दुल्हन का बयान लिए इस बारे में कुछ भी कहना ठीक नहीं है. यह पूरी घटना बगीचा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पसिया गांव की है.

कहीं प्रेम प्रसंग में तो नहीं भागी दुल्हन

छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में पिछले दिनों शादी समारोह उस दौरान विवाद में बदल गया, जब 7 फेरों की रस्मों से पहले ही दुल्हन मंडप छोड़कर रहस्यमय तरीके से गायब हो गई. शुरुआत में दुल्हन पक्ष को लगा कि किसी जरूरी काम से गई होगी, क्योंकि उसने 7 फेरों से पहले उसने पानी पीने की डिमांड की थी. उधर, दूल्हा पक्ष का आरोप है कि लापता होने के दौरान दुल्हन अपने साथ विवाह के कीमती सोने और चांदी के आभूषण भी समेट कर ले गई है, वहीं कुछ लोगों का दावा है कि युवती का प्रेम प्रसंग चल रहा था और वह मौका पाकर प्रेमी के साथ फरार हो गई.

मंडल से बहाने निकली दुल्हन

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, जशपुर के पसिया गांव में शादी समारोह की कड़ी में 7 फेरों की तैयारी चल रही थी. लड़की पक्ष मूल रूप से पड़ोसी जिले बलरामपुर का निवासी है. दोनों पक्षों की मौजूदगी में शादी की रस्में निभाई जा रही थीं कि इसी दौरान दुल्हन अचानक किसी जरूरी काम से आयोजन स्थल से कहीं चली गई. देर तक जब वह वापस नहीं लौटी तो आसपास के क्षेत्रों में सघन खोजबीन की गई. युवती का कोई सुराग नहीं मिला, तो शादी की खुशियां तनाव में बदल गईं. कुछ ही देर में दुल्हा और दुल्हन पक्ष भिड़ गए.

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पुलिस के पास पहुंचा मामला

सुबह तक दुल्हन नहीं मिली तो दूल्हा पक्ष पुलिस थाने पहुंच गया. आरोप है कि दुल्हन शादी के गहने लेकर फरार हुई है. गहनों की कीमत लाखों में बताई जा रही है. अब पुलिस अधिकारी दोनों पक्षों के परिजनों और विवाह में शामिल गवाहों से पूछताछ कर रहे हैं.

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