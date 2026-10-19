Chhattisgarh: नवरात्रि का दिन और प्लेट में चिकन बिरयानी! छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन डिलीवरी में शाकाहारी परिवार के घर पहुंचा मांसाहारी भोजन

Chhattisgarh Chicken Biryani Controversy: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से ऑनलाइन फूड डिलीवरी में लापरवाही का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. नवरात्र के दौरान एक शाकाहारी परिवार ने बड़े भरोसे के साथ पनीर टिक्का बिरयानी ऑर्डर की, लेकिन जब परिवार के लोग खाना खाने बैठे तो उनके होश उड़ गए. बिरयानी के चावलों में चिकन के टुकड़े मिलने से घर में हड़कंप मच गया. परिवार का आरोप है कि इस घटना ने उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है. मामला सामने आने के बाद अब होटल की जिम्मेदारी और खाने की पैकिंग में बरती गई सावधानी पर सवाल उठ रहे हैं.

ज़ोमैटो से पनीर टिक्का बिरयानी ऑर्डर की

यह घटना बिलासपुर में हुई, जहां बिलासपुर की रहने वाली प्रज्ञा बैसवार ने शनिवार दोपहर 2:48 बजे ज़ोमैटो के ज़रिए होटल ग्रैंड गुलमोहर से पनीर टिक्का बिरयानी ऑर्डर की. उसने इसके लिए 445 रुपये दिए. परिवार को शाकाहारी खाने की उम्मीद थी, लेकिन खाना शुरू करते ही उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी.

परिवार के मुताबिक, बिरयानी खाते समय, उन्होंने चावल के बीच चिकन के टुकड़े देखे. इससे उन्हें चिंता हुई. उनका कहना है कि वे पूरी तरह से शाकाहारी हैं और उनके घर में मीट नहीं खाया जाता.

बेटी ने खाना छोड़ दिया, परिवार परेशान

युवती के पिता का कहना है कि उनकी बेटी ने कभी नॉन-वेजिटेरियन खाना नहीं खाया है. इसलिए, शाकाहारी बिरयानी के नाम पर चिकन मिलने से उन्हें बहुत दुख हुआ है. परिवार का दावा है कि इस घटना के बाद से बेटी ने खाना-पीना भी छोड़ दिया है. परिवार के लिए, यह सिर्फ़ गलत ऑर्डर मिलने का मामला नहीं है, बल्कि खाने को लेकर उनकी धार्मिक मान्यताओं और भावनाओं का भी सवाल है. परिवार ने इस मामले में होटल ग्रैंड गुलमोहर का लाइसेंस कैंसिल करने की मांग की है.

होटल ने माफी मांगी, डिलीवरी बॉय पर आरोप लगाया

परिवार ने बताया कि उन्होंने खाने से जुड़ा ऑर्डर, बिल और सबूत संभालकर रखे हैं. शिकायत के बाद होटल मैनेजमेंट ने भी माफी मांगी है. हालांकि, परिवार ने होटल के किचन में वेजिटेरियन और नॉन-वेजिटेरियन खाना बनाने और पैक करने के अलग-अलग इंतज़ाम पर सवाल उठाए हैं. होटल मैनेजर ने गलती डिलीवरी बॉय की बताई है. अब सवाल यह है कि अगर ऑर्डर वेजिटेरियन खाने का था, तो नॉन-वेजिटेरियन बिरयानी कस्टमर तक कैसे पहुंची?

ऑनलाइन फूड डिलीवरी में लापरवाही पर सवाल

इस घटना ने ऑनलाइन खाना ऑर्डर करते समय कस्टमर के भरोसे और फूड सेफ्टी को लेकर चिंता फिर से जगा दी है. अभी, मौजूद जानकारी के आधार पर यह साफ नहीं है कि गलती खाना बनाने, पैकेजिंग या डिलीवरी के दौरान हुई. मामले में ज़िम्मेदारी तय करने के लिए फैक्ट्स की जांच करना जरूरी है.