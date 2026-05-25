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Bilaspur News: हे भगवान! शादी करते ही ‘मर’ गए 8 जोड़े, आखिर कैसे निकले जिंदा?

Bilaspur News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में इंटर कास्ट मैरिज करने वाले 8 जोड़ों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया है. इसके साथ ही इन सभी की तेरहवीं भी कर दी गई है.

By: JP Yadav | Published: May 25, 2026 7:21:07 PM IST

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में समाज के लिए क्यों मर गए 16 लड़के-लड़कियां?
छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में समाज के लिए क्यों मर गए 16 लड़के-लड़कियां?


Bilaspur News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है. जिले में 8 जोड़ों को अंतरजातीय विवाह करना भारी पड़ गया. परिवार और रिश्तेदारों ने इन जोड़ों को ना केवल समाज से निकाला बल्कि जीते जी उनकी 13वीं (मृत्युभोज) कर डाली. इन नवविवाहित जोड़ों को न सिर्फ समाज से निकाला गया बल्कि जिंदा रहते हुए उनका प्रतीकात्मक ‘मृत्युभोज’ यानी तीज-नहावन तक करा दिया गया. इसे उत्तर भारत में 13वीं या फिर महाभोज के नाम से जाना जाता है. इसको लेकर सोशल मीडिया पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. कोई इसके पक्ष में है तो कोई समाज की बड़ी कुरीति बता रहा है.

पूरा मामला बिलासपुर जिले के अलग-अलग इलाकों का है.यहां पर 8 जोड़ों ने अंतरजातीय विवाह किया. इसके चलते समाज-जाति में नाराजगी है. इसका पता चलने पर परिवार और समाज ने इसे परंपराओं के खिलाफ बताते हुए उनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया. समाज में यह भी संदेश दिया गया कि जो भी इन जोड़ों से वास्ता रखेगा उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. 

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परिवार ने उठाया सख्त कदम

समाज ने 8 जोड़ों के साथ-साथ उनके परिवारों का भी सामाजिक बहिष्कार कर दिया. उधर पीड़ित जोड़ों का कहना है कि उनके घरों का ‘हुक्का-पानी बंद’ कर दिया गया है. समाज का कहना है कि इन परिवार और अंतरजातीय विवाह करने वालों से किसी तरह का कोई रिश्ता नहीं रखा जाएगा. इन लोगों से शादी, सामाजिक कार्यक्रम, मृत्युभोज और अन्य सामुदायिक आयोजनों में भी कोई शामिल नहीं होगा. 

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प्रशासन को दी शिकायत

उधर, सामाजिक बहिष्कार के बाद पीड़ित परिवारों ने प्रशासन को शिकायत दी है. प्रशासन को दिए ज्ञापन में पीड़ितों का कहना है कि उनका मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है. साथ ही समाज में दोबारा शामिल करने के नाम पर कई बार बैठकों का आयोजन किया गया.

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उन्होंने बताया कि हर बार उन्हें जाति के नामपर अपमानित किया गया. यहां तक कि अपमान के बाद घर वापस लौटा दिया गया. यह एक बार नहीं बार-बार किया गया. इसके चलतते परिवार के सदस्य तनाव और डर का माहौल है. 

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Tags: bilaspur news
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