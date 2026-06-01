Home > क्राइम > रिश्ते शर्मसार! सिम देने के बहाने महिला का प्रेमी आया था घर, फिर कर दिया कांड…पति ने बेटे संग उठाया खौफनाक कदम

रिश्ते शर्मसार! सिम देने के बहाने महिला का प्रेमी आया था घर, फिर कर दिया कांड…पति ने बेटे संग उठाया खौफनाक कदम

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से एक ऐसा मामला सामने आया, जिसने रिश्ते को शर्मसार कर दिया. पत्नी के प्रेम संबंध के शक के कारण पति और बेटे ने महिला के प्रेमी को मौत के घाट उतार दिया.

By: Kamesh Dwivedi | Published: June 1, 2026 1:22:03 PM IST

बिलासपुर में पति ने पत्नी के प्रेमी को उतारा मौत के घाट
बिलासपुर में पति ने पत्नी के प्रेमी को उतारा मौत के घाट


बिलासपुर में एक युवक को अपनी पत्नी पर मैरिटल अफेयर का शक था. इस वजह से वह एक दिन इतना क्रोधित हुआ कि कथित तौर पर घर आए पत्नी के प्रेमी की बेटे के साथ मिलकर हत्या कर दी. इस मामले को लेकर आसपास के इलाके में दहशत का माहौल है. हालांकि पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में ले लिया है. जानिए पूरा मामला. 

2 साल से महिला का था संबंध

पुलिस के मुताबिक आरोपी पति सरकारी टीचर है. वह अपने परिवार के साथ बिलासपुर में रहता था. पूछताछ में आरोपी पति ने बताया कि उसकी पत्नी का दो साल से एक युवक से प्रेम संबंध था. वह अक्सर उससे मिलती-जुलती रहती थी. इस बात से उसका पति नाराज था. इसी वजह से पति-पत्नी में अक्सर लड़ाई झगड़े होते रहते थे. और घर का माहौल तनाव में रहता था.

कैसे की हत्या?

आरोपी पति ने बताया कि एक दिन जब वह घर पहुंचा तो पत्नी का प्रेमी उसे मोबाइल फोन का सिम दे रहा था. पति को देखते ही महिला का प्रेमी फरार हो गया. इस पर युवक ने अपनी पत्नी से कहा कि वह अपने प्रेमी को घर बुलाए उससे बात करनी है. जब वह घर आया, तो आरोपी पति युवक को समझाने लगा. धीरे-धीरे बहस होते-होते विवाद ज्यादा बढ़ हो गया. और पति ने अपने बेटे संग मिलकर उसका चार्जर के तार से गला घोंटकर हत्या कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई. यह पूरा मामला बीते 30 मई का है. 

पुलिस ने क्या की कार्रवाई?

महिला अपनी आंखों के सामने इस घटना को देखकर दहशत में आ गई. वह सीधे सकरी थाने पहुंची और पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी. पुलिस ने आरोपी पति और उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया और आगे की जांच की जा रही है.

Tags: bilaspur newscrime news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

दुनिया का सबसे मोटा शहर? जानें इसका नाम यहां…

June 1, 2026

कब्ज को कहें Tata Bye.. बस इन 5 सब्जियों का...

June 1, 2026

मटके में भी गर्म हो रहा है पानी? अपनाएं ये...

May 31, 2026

वीकेंड पर देखें ये संस्पेंस-थ्रिलर फिल्में

May 31, 2026

मोरपंख लिए कातिलाना अंदाज में दिखीं ऐश्वर्या शर्मा, तस्वीरें हुईं...

May 31, 2026

‘तारक मेहता’ के सेट पर इस एक्ट्रेस को जबरन पहनाई...

May 31, 2026
रिश्ते शर्मसार! सिम देने के बहाने महिला का प्रेमी आया था घर, फिर कर दिया कांड…पति ने बेटे संग उठाया खौफनाक कदम

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

रिश्ते शर्मसार! सिम देने के बहाने महिला का प्रेमी आया था घर, फिर कर दिया कांड…पति ने बेटे संग उठाया खौफनाक कदम
रिश्ते शर्मसार! सिम देने के बहाने महिला का प्रेमी आया था घर, फिर कर दिया कांड…पति ने बेटे संग उठाया खौफनाक कदम
रिश्ते शर्मसार! सिम देने के बहाने महिला का प्रेमी आया था घर, फिर कर दिया कांड…पति ने बेटे संग उठाया खौफनाक कदम
रिश्ते शर्मसार! सिम देने के बहाने महिला का प्रेमी आया था घर, फिर कर दिया कांड…पति ने बेटे संग उठाया खौफनाक कदम