रिश्ते शर्मसार! सिम देने के बहाने महिला का प्रेमी आया था घर, फिर कर दिया कांड…पति ने बेटे संग उठाया खौफनाक कदम

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2 साल से महिला का था संबंध
बिलासपुर में एक युवक को अपनी पत्नी पर मैरिटल अफेयर का शक था. इस वजह से वह एक दिन इतना क्रोधित हुआ कि कथित तौर पर घर आए पत्नी के प्रेमी की बेटे के साथ मिलकर हत्या कर दी. इस मामले को लेकर आसपास के इलाके में दहशत का माहौल है. हालांकि पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में ले लिया है. जानिए पूरा मामला.
2 साल से महिला का था संबंध
पुलिस के मुताबिक आरोपी पति सरकारी टीचर है. वह अपने परिवार के साथ बिलासपुर में रहता था. पूछताछ में आरोपी पति ने बताया कि उसकी पत्नी का दो साल से एक युवक से प्रेम संबंध था. वह अक्सर उससे मिलती-जुलती रहती थी. इस बात से उसका पति नाराज था. इसी वजह से पति-पत्नी में अक्सर लड़ाई झगड़े होते रहते थे. और घर का माहौल तनाव में रहता था.
कैसे की हत्या?
आरोपी पति ने बताया कि एक दिन जब वह घर पहुंचा तो पत्नी का प्रेमी उसे मोबाइल फोन का सिम दे रहा था. पति को देखते ही महिला का प्रेमी फरार हो गया. इस पर युवक ने अपनी पत्नी से कहा कि वह अपने प्रेमी को घर बुलाए उससे बात करनी है. जब वह घर आया, तो आरोपी पति युवक को समझाने लगा. धीरे-धीरे बहस होते-होते विवाद ज्यादा बढ़ हो गया. और पति ने अपने बेटे संग मिलकर उसका चार्जर के तार से गला घोंटकर हत्या कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई. यह पूरा मामला बीते 30 मई का है.
पुलिस ने क्या की कार्रवाई?
महिला अपनी आंखों के सामने इस घटना को देखकर दहशत में आ गई. वह सीधे सकरी थाने पहुंची और पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी. पुलिस ने आरोपी पति और उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया और आगे की जांच की जा रही है.
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