Bilaspur: आंखों में मिर्च झोंकी, फिर पत्थर से कुचल डाला… प्रेम संबंध के शक में जिम संचालक की बेरहमी से ली जान

Bilaspur Gym Operator Murder Case: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर ज़िले में एक जिम ऑपरेटर और बार बाउंसर की बेरहमी से हत्या का मामला सामने आया है. कहा जा रहा है कि यह हत्या पुरानी रंजिश और एक प्रेम संबंध को लेकर शक की वजह से हुई.

आरोपी ने पहले पीड़ित की आंखों में मिर्च पाउडर डालकर उसे बेबस कर दिया और फिर भारी पत्थर से उस पर हमला किया. गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. इस घटना से इलाके में दहशत और आक्रोश फैल गया है.

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के मुताबिक, यह घटना कोटा पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आने वाले पत्थर्रा गांव में हुई. कोनी के रहने वाले निखिल गोस्वामी बिलासपुर के एक बार में बाउंसर का काम करते थे और जिम भी चलाते थे. गुरुवार रात वे किसी काम से कोटा में अपने किराए के मकान पर आए थे. वे वहां कुछ दोस्तों के साथ शराब पी रहे थे. इसी बीच, पत्थर्रा गांव का रहने वाला भोला मानिकपुरी वहां पहुंचा और किसी निजी मामले को लेकर दोनों के बीच बहस हो गई.

आंखों में मिर्च पाउडर फेंका

प्रत्यक्षदर्शियों और पुलिस की शुरुआती जांच के अनुसार, विवाद अचानक बढ़ गया; आरोपी ने निखिल की आंखों में मिर्च पाउडर फेंक दिया. इससे पहले कि निखिल कुछ समझ पाते, आरोपी ने पास पड़े भारी पत्थर से उन पर जानलेवा हमला कर दिया. निखिल के सिर और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आईं, जिससे बहुत ज़्यादा खून बह गया और वे वहीं गिर पड़े.

घटना के बाद परिवार वाले और स्थानीय लोग उन्हें तुरंत अस्पताल ले गए. प्राथमिक उपचार के बाद उनकी हालत बिगड़ गई और उन्हें सिम्स (SIMS) बिलासपुर रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

पुलिस ने जांच में क्या बताया?

घटना की सूचना मिलने पर एएसपी (ASP) मधुलिका सिंह, डीएसपी (DSP) नूपुर उपाध्याय और कोटा स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) आकाश चौधरी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की. पुलिस की शुरुआती जांच से पता चलता है कि हत्या का कारण प्रेम संबंध और चरित्र पर शक से जुड़ा है.

सूत्रों के अनुसार, एक महिला के पति को लंबे समय से निखिल और अपनी पत्नी की नज़दीकियों को लेकर शक था. पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर रही है और हत्या के असली कारण का पता लगाने की कोशिश कर रही है.