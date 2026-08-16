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Chhattisgarh Viral Video: बिलासपुर में एक्सीटेंड के बाद कार में रोमांस करने लगा कपल, लोगों ने बाहर निकालकर पीट, किस का वीडियो वायरल

Bilaspur Viral Video: बिलासपुर का दो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दिख रहा है कि एक्सीडेंट के बाद कार में मौजूद एक कपल एक-दूसरे को किस करने लगता है. वहीं एक वीडियो में कुछ लोगों दोनों से मारपीट करते दिख रहे हैं.

By: Hasnain Alam | Published: August 16, 2026 8:12:49 PM IST

बिलासपुर कपल वायरल वीडियो
बिलासपुर कपल वायरल वीडियो


Chhattisgarh Viral Video: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. पूरा मामला सिरगिट्टी थाना क्षेत्र का है, जहां एक तेज रफ्तार कार दुकान के पास फुटपाथ पर चढ़ गई. इस हादसे में कई लोगों की जान बाल-बाल बच गई. वहीं गाड़ी सामने से बुरी तरह डैमेज हो गई. सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि हादसे के बाद कार सवार कपल ने रोमांस शुरू कर जिया और एक-दूसरे को किस किया.

इसके बाद स्थानीय लोगों ने जब हादसे का विरोध किया तो कपल और साथ बैठे दोस्तों ने दबंगई दिखाई, जो नशे में थे. इसके बाद लोगों ने उनकी जमकर पिटाई कर दी. अब किस और पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो कुछ दिन पुराना बताया जा रहा है.

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पुलिस के पास नहीं आई कोई शिकायत

फिलहाल इस मामले में किसी की ओर से भी थाने में शिकायत नहीं गई है. पुलिस का कहना है कि वायरल वीडियो के आधार पर कार सवार लोगों की पहचान की जा रही है, जिसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी.

जानकारी के मुताबिक बारिश के दौरान मेन रोड पर तेज रफ्तार कार सवार युवक-युवतियां घूम रहे थे. प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि कार सवार नशे में थे. इस दौरान कार ड्राइव कर रहे युवक ने गाड़ी को लहराते हुए दुकान के पास फुटपाथ पर चढ़ा दिया और टक्कर मार दी.

लोगों ने इधर-उधर भागकर बचाई जान

इस हादसे में वहां मौजूद कई लोगों ने इधर-उधर भागकर अपनी जान बचाई. घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई. इस दौरान ड्राइवर और को-ड्राइवर सीट पर बैठा कपल किस करता नजर आया. जब लोगों ने हादसे का विरोध करते हुए कार सवार युवक से बात करने की कोशिश की, तो वह और उसके साथ मौजूद लोग दबंगई दिखाने लगे.

इससे नाराज कुछ स्थानीय युवकों ने कार सवार लड़कों की जमकर पिटाई कर दी. इस दौरान कार सवार युवती भी बाहर आ गई. वह युवक का पक्ष लेते हुए विवाद करने लगी. इस पर स्थानीय लड़कों ने युवती को भी थप्पड़ मार दिया. फिलहाल यह वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है.

Tags: chhattisgarh newsviral video
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