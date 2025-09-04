Home > छत्तीसगढ़ > BILASPUR CHHATTISGARH: छत्तीसगढ़ मंत्रीमंडल विस्तार पर लगी याचिका, हाईकोर्ट में स्थगित हुई सुनवाई

BILASPUR CHHATTISGARH: छत्तीसगढ़ मंत्रीमंडल विस्तार पर लगी याचिका, हाईकोर्ट में स्थगित हुई सुनवाई

वहीं याचिकाकर्ता ने आपत्ति जताई कि सुप्रीम कोर्ट का मामला खारिज हो चुका है, लेकिन सरकारी पक्ष ने स्पष्ट किया कि यह अब भी विचाराधीन है। इस पर हाई कोर्ट ने कहा कि चूंकि मामला सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है, इसलिए अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद होगी, ताकि उस मामले की वर्तमान स्थिति स्पष्ट हो सके।

Published By: Mohammad Nematullah
Published: September 4, 2025 09:00:11 IST

Bilaspur high court news
Bilaspur high court news

दीपक विश्वकर्मा की रिपोर्ट, BILASPUR CHHATTISGARH: छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल की संख्या को लेकर उठे विवाद पर हाई कोर्ट ने कांग्रेस कार्यकर्ता बसदेव चक्रवर्ती की याचिका को जनहित याचिका मानकर स्वीकार कर लिया है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि संविधान के अनुच्छेद 164(1ए) के अनुसार किसी भी राज्य में मंत्रियों की संख्या विधानसभा की कुल सीटों के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती। 90 सीटों वाली छत्तीसगढ़ विधानसभा में यह सीमा अधिकतम 13 मंत्रियों की है, जबकि वर्तमान में 14 मंत्री नियुक्त हैं, जो असंवैधानिक है।

इसी तरह का मामला सुप्रीम कोर्ट में है

मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति बी.डी. गुरु की खंडपीठ के समक्ष राज्य सरकार ने दलील दी कि मंत्रिमंडल की सीमा तय करने का मुद्दा पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। यह मामला मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह सरकार के मंत्रिमंडल से जुड़ा है, जिसकी सुनवाई 22 जुलाई 2020 को हुई थी और अब भी लंबित है। सरकार के अधिवक्ताओं ने इस संबंध में आदेश और प्रतियां अदालत को प्रस्तुत कीं।

GST council meeting 2025: इन उत्पादों पर नहीं लगेगा कोई टैक्स, यहाँ देखिए कौन-कौन से फूड आइटम हुए सस्ते!

एक मामला सुप्रीम कोर्ट में है इसलिए इंतजार करना होगा

वहीं याचिकाकर्ता ने आपत्ति जताई कि सुप्रीम कोर्ट का मामला खारिज हो चुका है, लेकिन सरकारी पक्ष ने स्पष्ट किया कि यह अब भी विचाराधीन है। इस पर हाई कोर्ट ने कहा कि चूंकि मामला सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है, इसलिए अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद होगी, ताकि उस मामले की वर्तमान स्थिति स्पष्ट हो सके। गौरतलब है कि पिछली सुनवाई में हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता से सामाजिक कार्यों से संबंधित शपथपत्र मांगा था। मंगलवार को जब मामला पेश हुआ, तब याचिकाकर्ता की ओर से कोविड काल में की गई सेवाओं की फोटो और अखबार की कटिंग दी गई। हालांकि, इनमें तिथि और समय दर्ज न होने पर चीफ जस्टिस ने सवाल उठाए। अब इस मामले की अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद होगी और इसका निर्णय सीधे तौर पर छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल की वैधता को प्रभावित कर सकता है।

GST Council meeting 2025: कुल 33 जीवन रक्षक दवाओं पर अब नहीं लगेगा कोई टैक्स, किसानों के लिए भी बड़ी खुशखबरी!

Tags: bilaspur newschhatisgarh newspolice chhatisgarh
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

घर की उत्तर दिशा में इस 1 चीज को रखने...

September 4, 2025

स्वादिष्ट मूंग दाल बर्फी: बस कुछ स्टेप्स में

September 4, 2025

नारियल की मलाई के 5 गजब के फायदे

September 4, 2025

खाली पेट करी पत्ता खाने के 6 बड़े फायदे

September 4, 2025

7 देसी सैंडविच जो बनाए आपके ब्रेकफास्ट को मजेदार

September 4, 2025

इन 3 लोगों के लिए नुकसानदेह हो सकता है अंजीर

September 3, 2025
BILASPUR CHHATTISGARH: छत्तीसगढ़ मंत्रीमंडल विस्तार पर लगी याचिका, हाईकोर्ट में स्थगित हुई सुनवाई

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

BILASPUR CHHATTISGARH: छत्तीसगढ़ मंत्रीमंडल विस्तार पर लगी याचिका, हाईकोर्ट में स्थगित हुई सुनवाई

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

BILASPUR CHHATTISGARH: छत्तीसगढ़ मंत्रीमंडल विस्तार पर लगी याचिका, हाईकोर्ट में स्थगित हुई सुनवाई
BILASPUR CHHATTISGARH: छत्तीसगढ़ मंत्रीमंडल विस्तार पर लगी याचिका, हाईकोर्ट में स्थगित हुई सुनवाई
BILASPUR CHHATTISGARH: छत्तीसगढ़ मंत्रीमंडल विस्तार पर लगी याचिका, हाईकोर्ट में स्थगित हुई सुनवाई
BILASPUR CHHATTISGARH: छत्तीसगढ़ मंत्रीमंडल विस्तार पर लगी याचिका, हाईकोर्ट में स्थगित हुई सुनवाई
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?