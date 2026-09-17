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PM मोदी के ’25 साल की सेवा’ पर बिलासपुर में दीपोत्सव: पुलिस परेड ग्राउंड जलेंगे 10 लाख आशीर्वाद के दिए, डिप्टी CM करेंगे शिरकत!

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्षों के सार्वजनिक सेवाकाल पर बिलासपुर में 17 सितंबर को 'आशीर्वाद का दीया' अभियान के तहत 10 लाख दीप जलाए जाएंगे.

By: Kajal Jain | Published: September 17, 2026 3:43:49 PM IST

PM मोदी के '25 साल की सेवा' पर बिलासपुर में मनेगा दीपोत्सव, पुलिस परेड ग्राउंड जलेंगे 10 लाख आशीर्वाद के दिए, डिप्टी CM करेंगे शिरकत!
PM मोदी के '25 साल की सेवा' पर बिलासपुर में मनेगा दीपोत्सव, पुलिस परेड ग्राउंड जलेंगे 10 लाख आशीर्वाद के दिए, डिप्टी CM करेंगे शिरकत!


प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सार्वजनिक सेवा के 25 बरस पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित सेवा संकल्प अभियान के तहत 17 सितम्बर को ‘आशीर्वाद का दीया’ कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा. इस अवसर पर बिलासपुर जिले में लगभग 10 लाख दीप प्रज्वलित किए जाएंगे. जिला स्तरीय ‘आशीर्वाद का दीया’ कार्यक्रम का आयोजन उप मुख्यमंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री अरुण साव के मुख्य आतिथ्य में पुलिस परेड ग्राउंड में शाम 7 बजे से होगा. जिला स्तरीय कार्यक्रम में 1 लाख 25 हजार दीपों का प्रज्वलन किया जाएगा.  

अभियान के तहत जिले के प्रमुख धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थलों को भी दीपों से रोशन किया जाएगा. रतनपुर में 11 हजार, बेलपान में 1100, ताला में 1100 तथा मल्हार में 11 हजार दीप प्रज्वलित किए जाएंगे. इनके साथ ही जिले के चारों विकासखंडों की चयनित 44 ग्राम पंचायतों में शत-प्रतिशत घरों में दीप प्रज्वलित किए जाएंगे.

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हर गांव में जलेंगे 100 से ज्यादा आशीर्वाद के दिए

जनपद पंचायत बिल्हा अंतर्गत बैमा, कोरबी, लिमतरी, भटगांव, परसदा भ., सरवनदेवरी, उच्चभट्ठी, धमनी, अकलतरी एवं देवकिरारी में, जनपद पंचायत कोटा अंतर्गत नवागांव सल्का, अमाली, नगोई, खोंगसरा, बेलगहना, बानाबेल, पटैता, खैरझिट्टी, खरगहनी, मोहदा, बरद्वार एवं अमने में शत-प्रतिशत घरों में दीप प्रज्वलित किए जाएंगे. इसी प्रकार विकासखंड मस्तुरी के दर्रीघाट, सीपत, परसदावेद, बेलटुकरी, बिटकुला, खम्हरिया, गतौरा, पंधी, जोंधरा एवं गोपालपुर तथा जनपद पंचायत तखतपुर के लोखंडी, बोड़सरा, बिनौरी, खपरी, घुटकू, अमसेना, खरकेना, कोड़ापुरी, विजयपुर, गनियारी, छतौना एवं खजुरीनवागांव में भी प्रत्येक घर में दीप प्रज्वलित किए जाएंगे. इसके अलावा हर गांव में 100 से ज्यादा आशीर्वाद के दीये जलाने की व्यवस्था की गई है. 

शाम के 7 बजे जगमगा उठेंगे जिले के सभी शासकीय भवन

अभियान के तहत शाम 7 बजे जिले के सभी शासकीय भवनों, विद्यालयों, पंचायत भवनों, आंगनबाड़ी केंद्रों एवं ग्राम पंचायतों में दीप प्रज्वलन किया जाएगा. प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन सहित विभिन्न शासकीय योजनाओं के हितग्राहियों के घरों में भी दीप जलाए जाएंगे. महिला स्वसहायता समूहों की दीदियां विभिन्न स्थानों पर दीप प्रज्वलन कार्यक्रम में सहयोग करेंगी. वहीं जल जन सेवा संकल्प के तहत जिले के बांध, बैराज, एनीकट एवं नहर शीर्षों पर भी दीप प्रज्वलित किए जाएंगे.

Tags: chhattisgarh newsnarendra modi
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PM मोदी के ’25 साल की सेवा’ पर बिलासपुर में दीपोत्सव: पुलिस परेड ग्राउंड जलेंगे 10 लाख आशीर्वाद के दिए, डिप्टी CM करेंगे शिरकत!

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PM मोदी के ’25 साल की सेवा’ पर बिलासपुर में दीपोत्सव: पुलिस परेड ग्राउंड जलेंगे 10 लाख आशीर्वाद के दिए, डिप्टी CM करेंगे शिरकत!
PM मोदी के ’25 साल की सेवा’ पर बिलासपुर में दीपोत्सव: पुलिस परेड ग्राउंड जलेंगे 10 लाख आशीर्वाद के दिए, डिप्टी CM करेंगे शिरकत!
PM मोदी के ’25 साल की सेवा’ पर बिलासपुर में दीपोत्सव: पुलिस परेड ग्राउंड जलेंगे 10 लाख आशीर्वाद के दिए, डिप्टी CM करेंगे शिरकत!
PM मोदी के ’25 साल की सेवा’ पर बिलासपुर में दीपोत्सव: पुलिस परेड ग्राउंड जलेंगे 10 लाख आशीर्वाद के दिए, डिप्टी CM करेंगे शिरकत!
PM मोदी के ’25 साल की सेवा’ पर बिलासपुर में दीपोत्सव: पुलिस परेड ग्राउंड जलेंगे 10 लाख आशीर्वाद के दिए, डिप्टी CM करेंगे शिरकत!