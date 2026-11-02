Home > छत्तीसगढ़ > Viral Video: सड़क पर बैठी गाय पर चढ़ा दी कार, CCTV में कैद हुई पूरी घटना; मालिक के खिलाफ दर्ज मुकदमा

Viral Video: सड़क पर बैठी गाय पर चढ़ा दी कार, CCTV में कैद हुई पूरी घटना; मालिक के खिलाफ दर्ज मुकदमा

Bilaspur News: बिलासपुर का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें सड़क पर बैठी गाय पर कार चढ़ा दी गई है. इसके बाद पुलिस ने आरोपी पर मुकदमा दर्ज किया है.

By: Kamesh Dwivedi | Published: November 2, 2026 1:49:23 PM IST

बिलासपुर न्यूज
बिलासपुर न्यूज


छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सड़क पर बैठी गाय पर कार चढ़ाने का मामला सामने आया है. इसमें एक काली कार गाय को कुचलते हुए निकलती दिखाई दे रही है. इस वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और आरोपी के खिलाफ तत्काल प्रभाव से मुकदमा दर्ज हुआ. जानिए पूरा मामला. 

कहां की है घटना?

यह पूरी घटना बिलासपुर जिले के सरकंडा थाना क्षेत्र के विजयापुरम की है. घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है, जिसमें कार गाय को कुचलते हुए निकलती दिखाई दे रही है. यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखने के बाद लोग अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं. एक यूजर ने बोला कि उस कार मालिक को तुरंत गिरफ्तार करो, उसने बहुत गलत किया. वहीं, अन्य यूजर्स ने कहा कि बेजुबानों के साथ ये अन्याय है. इसके अलावा और लोग भी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. 

पुलिस ने दर्ज किया मामला

इस मामले को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी देखने को मिली. लोगों के विरोध के बाद पुलिस ने कार मालिक अरविंद तिवारी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.  वहीं, सरकंडा थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है. 

यह खबर भी पढ़ें: गुजरात के होटल में 33 महिलाओं के संग क्या कर रहे थे 43 युवक? जब खुला दरवाजा तो दिखा ऐसा नजारा, पुलिस रह गई हक्का-

यह खबर भी पढ़ें: Jailer 2 Box Office: ‘जेलर 2’ ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया तहलका, ‘छावा’ और ‘पीके’ को पछाड़ 800 करोड़ रुपये के पार

You Might Be Interested In

यह खबर भी पढ़ें: Punjab Chunav 2027: कौन हैं चेतन सिंह और हरमीत सिंह, अरविंद केजरीवाल से हुए नाराज; एक पर लगा दुष्कर्म का आरोप!

Tags: bilaspur newsCCTV Videochhattisgarh newsCow Accident
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

जब सोनारिका भदौरिया के साथ छोटी उम्र में हुआ उत्पीड़न

November 1, 2026

वीर पहाड़िया के लव अफेयर्स

October 31, 2026

‘चांद’ पर बने 5 सदाबहार गाने

October 29, 2026

कौन हैं काशवी हीरानंदानी?

October 28, 2026

जम्मू के 5 मंदिर, जो हैं इस शहर की पहचान

October 27, 2026

करवा चौथ पर ये मेहंदी डिजाइन लगाएं

October 26, 2026
Viral Video: सड़क पर बैठी गाय पर चढ़ा दी कार, CCTV में कैद हुई पूरी घटना; मालिक के खिलाफ दर्ज मुकदमा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Viral Video: सड़क पर बैठी गाय पर चढ़ा दी कार, CCTV में कैद हुई पूरी घटना; मालिक के खिलाफ दर्ज मुकदमा
Viral Video: सड़क पर बैठी गाय पर चढ़ा दी कार, CCTV में कैद हुई पूरी घटना; मालिक के खिलाफ दर्ज मुकदमा
Viral Video: सड़क पर बैठी गाय पर चढ़ा दी कार, CCTV में कैद हुई पूरी घटना; मालिक के खिलाफ दर्ज मुकदमा
Viral Video: सड़क पर बैठी गाय पर चढ़ा दी कार, CCTV में कैद हुई पूरी घटना; मालिक के खिलाफ दर्ज मुकदमा
Viral Video: सड़क पर बैठी गाय पर चढ़ा दी कार, CCTV में कैद हुई पूरी घटना; मालिक के खिलाफ दर्ज मुकदमा