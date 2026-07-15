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3 दिन में 8 छात्राओं के साथ ऐसा क्या हुआ? हाथ-पैर सुन्न, निकलने लगीं अजीब आवाजें… छत्तीसगढ़ की हैरान कर देने वाली घटना

Chhattisgarh Students Sick: छत्तीसगढ़ के खम्हरिया में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल से एक अजीब घटना सामने आई है. तीन दिन के अंदर आठ स्टूडेंट्स बीमार पड़ गए हैं और अजीब आवाजें निकाल रहे हैं.

By: Shristi S | Published: July 15, 2026 8:31:43 AM IST

छत्तीसगढ़ के स्कूल में छात्राओं के हाथ-पैर सुन्न हो गए और अजीब आवाजें निकालने लगीं
छत्तीसगढ़ के स्कूल में छात्राओं के हाथ-पैर सुन्न हो गए और अजीब आवाजें निकालने लगीं


Chhattisgarh School Incident: छत्तीसगढ़ के भिलाई के खम्हरिया में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल से एक अजीब घटना सामने आई है. तीन दिन के अंदर आठ स्टूडेंट्स बीमार पड़ गए हैं और अजीब आवाजें निकाल रहे हैं. उनके हाथ-पैर सुन्न हो रहे हैं और बेहोश हो रहे हैं. इस अजीब घटना से स्कूल मैनेजमेंट और पेरेंट्स दोनों में घबराहट फैल गई है.

स्कूल मैनेजमेंट के मुताबिक, पहली घटना 9 जुलाई को हुई, जिससे पांच स्टूडेंट्स प्रभावित हुए. क्लास में पढ़ते समय उनके हाथ-पैर अचानक सुन्न हो गए, आंखों से आंसू आने लगे और उन्हें बोलने में बहुत दिक्कत होने लगी. कुछ स्टूडेंट्स अजीब आवाजें निकालते हुए बेहोश हो गए. स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन उन्हें हॉस्पिटल ले गया, लेकिन डॉक्टरों के टेस्ट में सभी स्टूडेंट्स के नॉर्मल रिजल्ट आए, जिससे मामला और उलझ गया.

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स्कूल में दहशत का माहौल बन गया

इस घटना से स्कूल में दहशत का माहौल बन गया, जो 11 जुलाई को और बढ़ गया जब दो और स्टूडेंट्स में ऐसे ही लक्षण दिखे. पिछले तीन दिनों में ऐसी दो शिकायतें सामने आई हैं, जिससे प्रभावित स्टूडेंट्स की कुल संख्या आठ हो गई है.

काउंसलिंग के लिए एक साइकोलॉजिकल टीम बुलाई गई. घटना की गंभीरता को देखते हुए स्कूल मैनेजमेंट ने तुरंत एजुकेशन डिपार्टमेंट को इसकी जानकारी दी. हालात को संभालने और लड़कियों का डर दूर करने के लिए काउंसलिंग देने के लिए स्कूल में एक साइकोलॉजिकल टीम बुलाई गई.

प्रिंसिपल ने क्लासरूम बदला

स्कूल की प्रिंसिपल सुनीता दीवान ने बताया कि 9 तारीख को एक लड़की को चक्कर आया और उसे स्टाफ रूम में लाया गया. फिर, दूसरी लड़की भी चीखने-चिल्लाने और रोने लगी. उनके माता-पिता को बताया गया और उन्हें घर भेज दिया गया. फिर, लड़कियां क्लासरूम में बेहोश होने लगीं. उनकी आंखों से पानी आने लगा, उनके हाथ-पैर अकड़ गए, और वे बोल नहीं पा रही थीं. फिर उन्हें एक ऑटो-रिक्शा में ले जाकर शंकराचार्य कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उनकी रिपोर्ट नॉर्मल आई.

उन्होंने कहा कि ऐसा सिर्फ लड़कियों के साथ हो रहा था, और मेडिकल रिपोर्ट में चिंता की कोई बात नहीं थी. उन्होंने क्लासरूम बदल दिया. एक काउंसलिंग टीम भी बुलाई गई. टीचर भी लगातार उन पर नज़र रख रहे थे. स्कूल फैकल्टी से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, न ही हमें बच्चों से कोई दिक्कत है.

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