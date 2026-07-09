23 साल की प्रेमिका के साथ OYO होटल गया था 19 साल का लड़का, रातभर थे दोनों साथ; सुबह फंदे से लटका मिला प्रेमी

Bhilai OYO Hotel Case: छत्तीसगढ़ के भिलाई से 19 साल के बॉयफ्रेंड ने OYO होटल में अपनी गर्लफ्रेंड के सामने फांसी लगा ली, जो उससे चार साल बड़ी थी. मरने वाले की पहचान कैंप के रहने वाले शादाब शेख के तौर पर हुई है.

पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और उसके साथ आई महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें कि पूरा मामला क्या है.

क्या है पूरा मामला?

यह घटना स्मृति नगर पुलिस स्टेशन के तहत आने वाले कोहका में हुई. शादाब शेख बुधवार शाम करीब 6 बजे OYO होटल कुणाल में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रुका हुआ था. बताया जा रहा है कि उस रात दोनों अपने कमरे में साथ में शराब पी रहे थे. जब बॉयफ्रेंड की एक्स-गर्लफ्रेंड ने उसे बुलाया तो दोनों में झगड़ा हो गया.

पुलिस के मुताबिक, झगड़े के बाद नशे में धुत महिला ने अपनी कलाई काट ली और गिर गई. इस बीच, आदमी ने उसके दुपट्टे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. घटना के समय महिला कमरे में मौजूद थी.

फंदे से लटका मिला लड़का

सुबह जब उसे होश आया तो उसने लड़का को फंदे से लटका हुआ पाया. उसने तुरंत आदमी को नीचे उतारा और उसके जान-पहचान वालों को घटना की जानकारी दी. युवक को इलाज के लिए एक प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. घटना की जानकारी मिलने पर स्मृति नगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की.

पुलिस ने होटल के कमरे की तलाशी ली और जरूरी सबूत इकट्ठा किए. होटल स्टाफ और युवक के जान-पहचान वालों से भी पूछताछ की गई है. पुलिस ने युवक के साथ मौजूद महिला को हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ शुरू कर दी है. वे झगड़े की असली वजह और उन हालात का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं जिनकी वजह से युवक ने यह कदम उठाया.

CCTV फुटेज की जांच

जांच अधिकारियों का कहना है कि मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है. पुलिस होटल में लगे CCTV कैमरों की जांच कर रही है और घटना से पहले और बाद की गतिविधियों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रही है. फिलहाल, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चलेगा.

पुलिस का बयान

भिलाई नगर CSP सत्य प्रकाश तिवारी ने बताया कि वैशाली नगर का रहने वाला शादाब शेख अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कुणाल होटल के एक कमरे में रात भर रुका था. सुबह जब होटल स्टाफ ने कमरे में उसकी बॉडी लटकी हुई देखी, तो होटल मालिक ने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया. सूचना मिलने पर स्मृति नगर पुलिस टीम और FSL टीम मौके पर पहुंची और सीन को सील कर दिया.

शुरुआती जांच में पता चला कि पिछली रात लड़के और लड़की के बीच झगड़ा हुआ था. इसके बाद, लड़की ने अपनी कलाई काटने की कोशिश की, जिसके बाद शादाब शेख ने फांसी लगाकर सुसाइड करने की कोशिश की. घटना के बाद, लड़की की दोस्त बॉडी उठाकर हॉस्पिटल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतजार है.

लड़के से 4 साल बड़ी थी लड़की

लड़का शादाब शेख 19 साल का था और DJ का काम करता था. लड़की 23 साल की है. उसके पिता नहीं हैं और वह अपनी मां के साथ रहती है. पुलिस का कहना है कि जांच में सामने आए फैक्ट्स के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. सुसाइड का सही कारण अभी पता नहीं चला है. पुलिस लड़के और लड़की के बीच रिश्ते, झगड़े की वजह और दूसरे मामलों की पूरी जांच कर रही है. वे युवक के दोस्तों और परिवार से भी जरूरी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं.

घटना की जानकारी मिलने पर होटल और आस-पास के इलाके में भीड़ जमा हो गई, जिसे पुलिस ने तुरंत काबू में कर लिया. स्मृति नगर पुलिस का कहना है कि मामले की हर मुमकिन एंगल से जांच की जा रही है और असली वजहें जल्द ही सामने आ जाएंगी.