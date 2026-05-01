Balrampur accident news: बलरामपुर में दर्दनाक हादसा, ट्रक की टक्कर से डिलीवरी बॉय की मौके पर मौत

Balrampur accident news: बलरामपुर छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर में शुक्रवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में डिलीवरी बॉय की मौत हो गई. हादसा वाड्रफनगर के अंबेडकर चौक के समीप हुआ, जहां विपरीत दिशा से आ रही तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार युवक को अपनी चपेट में ले लिया. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि युवक की मौके पर ही मौत हो गई. डिलीवरी बॉय हेलमेट लगाया हुआ था, बावजूद इसके उसके सिर के परखच्चे उड़ गए.

कैसे हुआ हादसा

मिली जानकारी के अनुसार, मृतक युवक की पहचान विकास देवांगन के रूप में हुई है, जो चलगली क्षेत्र के बड़का गांव का निवासी था और वाड्रफनगर में रहकर डिलीवरी कंपनी में कार्य करता था. बताया जा रहा है कि विकास सामानों की डिलीवरी देने वाड्रफनगर से महेवा की ओर बाइक से निकला था. इसी दौरान अंबेडकर चौक के पास सामने से आ रही ट्रक ने उसे जोरदार टक्कर मार दी.

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताई भयावह तस्वीर

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, हादसे के बाद ट्रक चालक युवक को काफी दूर तक घसीटते हुए ले गया, जिससे घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई. हादसा इतना भयावह था कि मौके पर मौजूद लोग दहशत में आ गए और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई. सूचना मिलते ही वाड्रफनगर पुलिस चौकी की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. वहीं पुलिस ने ट्रक और चालक की तलाश शुरू कर दी है. इस दर्दनाक हादसे के बाद मृतक के परिवार में शोक की लहर है. अचानक हुई इस घटना से परिजन सदमे में हैं. पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और जल्द ही आरोपी चालक को पकड़ने की बात कही जा रही है.

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