Balrampur news: बलरामपुर में मेधावी छात्रों का सम्मान, बेटियों की उपलब्धियों पर क्षेत्रीय विधायक ने जताया गर्व

Balrampur news: बलरामपुर के प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र की विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते ने सोमवार को वाड्रफनगर स्थित रेस्ट हाउस में जिले के टॉप करने वाले मेधावी छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया. इस अवसर पर उन्होंने विद्यार्थियों को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए उनके प्रयासों की सराहना की.

8 मेधावी छात्रों में 7 बेटियां शामिल

कक्षा 10वीं और 12वीं की जिला स्तरीय टॉप-10 सूची में क्षेत्र के 4-4 विद्यार्थियों ने स्थान बनाकर गौरव बढ़ाया है. खास बात यह रही कि इन 8 मेधावी छात्रों में 7 बेटियां शामिल हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में बेटियों की बढ़ती भागीदारी और सफलता को दर्शाता है.

विधायक ने जताया गर्व

सम्मान समारोह के दौरान विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते ने विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह देकर उनका उत्साहवर्धन किया. उन्होंने कहा कि कड़ी मेहनत, अनुशासन और सही मार्गदर्शन से ही सफलता हासिल की जा सकती है.

जिले के लिए गर्व का विषय

क्षेत्रीय विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते ने कहा कि हमारे क्षेत्र के बच्चों, विशेषकर बेटियों ने जो उपलब्धि हासिल की है, वह बेहद गर्व की बात है. यह साबित करता है कि यदि अवसर और प्रोत्साहन मिले तो हमारी बेटियां किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं. मैं सभी विद्यार्थियों को उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देती हूं और आशा करती हूं कि वे आगे भी इसी तरह सफलता हासिल करते रहेंगे.

सम्मान समारोह में उपस्थित छात्र-छात्राओं ने विधायक पोर्ते के प्रति आभार व्यक्त किया. उन्होंने बताया कि उन्हें समय-समय पर मिलने वाले मार्गदर्शन और सहयोग से आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती रही है. यह आयोजन न केवल मेधावी विद्यार्थियों के उत्साहवर्धन का माध्यम बना, बल्कि पूरे जिले के लिए गर्व का विषय भी रहा.

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