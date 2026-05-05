Balrampur fake documents case: फर्जी दस्तावेजों से नौकरी पाने का आरोप, बलरामपुर में प्रधान पाठक निलंबित

Balrampur fake documents case: बलरामपुर जिले में शिक्षा विभाग से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां गलत दस्तावेजों और भ्रामक जानकारी के आधार पर शासकीय नौकरी हासिल करने के आरोप में एक प्रधान पाठक को निलंबित कर दिया गया है. जांच में आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए जाने के बाद विभाग ने सख्त कार्रवाई की है.

वाड्रफनगर विकासखंड के स्कूल का मामला

यह पूरा मामला वाड्रफनगर विकासखंड के शासकीय प्राथमिक शाला कोल्डुआ से जुड़ा है, जहां पदस्थ प्रधान पाठक लालमन सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी. ग्राम कुशफर निवासी एक शिकायतकर्ता ने कलेक्टर के समक्ष शिकायत प्रस्तुत कर आरोप लगाया कि गलत तरीके से शैक्षणिक प्रमाण पत्रों का उपयोग कर नौकरी प्राप्त की गई है. शिकायत में यह भी कहा गया कि ग्राम पंचायत कुशफर के सरपंच और प्रधान पाठक द्वारा एक ही पिता के नाम का उपयोग करते हुए दस्तावेज तैयार किए गए, जिससे पूरे मामले पर संदेह गहराया.जिला शिक्षा अधिकारी के निर्देश पर हुई जांच मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी के निर्देश पर विस्तृत जांच कराई गई, जिसमें दस्तावेजों की जांच और ग्रामीणों के बयान दर्ज किए गए.

जांच में आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए गए

जांच प्रतिवेदन में पाया गया कि शिकायत में लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया सही हैं, जिससे विभागीय कार्रवाई का रास्ता साफ हुआ. जांच के दौरान यह भी सामने आया कि प्रधान पाठक के वास्तविक नाम और सरकारी अभिलेखों में दर्ज नाम में अंतर है, जिससे गलत जानकारी देकर नौकरी पाने की पुष्टि हुई. इस पूरे मामले को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियमों का उल्लंघन मानते हुए विभाग ने कड़ी कार्रवाई की है.

प्रधान पाठक को किया गया निलंबित

जिला शिक्षा अधिकारी ने विभागीय जांच पूरी होने तक प्रधान पाठक लालमन सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, रामचंद्रपुर निर्धारित किया गया है. शिक्षा विभाग की इस कार्रवाई के बाद पूरे क्षेत्र में मामले को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं.