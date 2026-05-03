Balrampur CM Visit: सीएम विष्णुदेव साय ने लिया योजनाओं का जायजा, अधिकारियों को निर्देश; आत्मनिर्भरता पर दिया जोर

Balrampur CM Visit Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव सांय आज बलरामपुर दौरे पर पहुंचे. अपने प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री ने जिले में संचालित विकास कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति का निरीक्षण किया.

CM ने कार्यक्रमों का जायजा लिया

मुख्यमंत्री ने सबसे पहले ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण केंद्र पहुंचकर वहां चल रहे प्रशिक्षण कार्यक्रमों का जायजा लिया. इस दौरान उन्होंने प्रशिक्षणार्थियों से मुलाकात कर उनकी गतिविधियों और रोजगार से जुड़ी संभावनाओं की जानकारी ली. मुख्यमंत्री ने युवाओं को स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया.

इसके बाद मुख्यमंत्री ने निर्माणाधीन नालंदा परिसर का निरीक्षण किया और निर्माण कार्य की प्रगति की जानकारी अधिकारियों से ली. उन्होंने निर्माण कार्यों को गुणवत्ता के साथ तय समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए.

विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक

मुख्यमंत्री कलेक्ट्रेट परिसर में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करेंगे. बैठक में जिले में चल रहे विकास कार्यों, जनहित योजनाओं और प्रशासनिक व्यवस्था पर चर्चा होगी. दौरे के दौरान मुख्यमंत्री पत्रकार वार्ता में भी शामिल होंगे और सरकार की योजनाओं एवं जिले के विकास कार्यों को लेकर मीडिया से संवाद करेंगे.

मुख्यमंत्री का रात्रि विश्राम जिला मुख्यालय स्थित सर्किट हाउस में होगा. मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस विभाग अलर्ट मोड पर है तथा सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं.

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