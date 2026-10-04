Chhattisgarh: फंदे से उतारा और अपनी गोद में रखा… लिव-इन पार्टनर ने किया अंजलि की खुदकुशी का खुलासा; दुर्ग में मिली लाश

Anjali Ghodeswar Death Case: परिवार को लगा था कि 26 साल की अंजलि घोड़ेस्वर दिल्ली में रहकर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही है. वह वहां की कोचिंग क्लास की तस्वीरें भी घर भेजती थी, जिससे परिजनों को उसके दिल्ली में होने का भरोसा बना रहा. लेकिन, 8 सितंबर 2026 को घर से निकलने के बाद उसकी असली मंजिल दिल्ली नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ का दुर्ग निकला. करीब 15 दिन बाद शंकर नगर के एक किराए के मकान से अंजलि का शव मिला. उसके साथ 23 साल के CISF आरक्षक करण सिंह लिव-इन में रह रहा था. अब इस मौत को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं.

इंस्टाग्राम से शुरू हुई दोस्ती और फिर लिव-इन

महाराष्ट्र के कल्याण की रहने वाली अंजलि सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी. परिवार के मुताबिक, करीब दो साल पहले उसकी करण सिंह से इंस्टाग्राम के जरिए दोस्ती हुई थी. धीरे-धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और रिश्ता प्रेम संबंध में बदल गया. इसके बाद दोनों लिव-इन में रहने लगे. करण सिंह पंजाब का रहने वाला बताया गया है और भिलाई में CISF आरक्षक के तौर पर तैनात था.

दोनों करीब 15 दिन पहले दुर्ग के शंकर नगर की गली नंबर-10 स्थित मकान में रहने आए थे. परिवार को इस बात की जानकारी नहीं थी. अंजलि की बुआ करुणा घोड़ेस्वर के मुताबिक, घरवालों को करण के बारे में सिर्फ इतना पता था कि वह अंजलि का दोस्त है.

दिल्ली की तस्वीरों से परिवार को था बेटी पर भरोसा

अंजलि ने परिवार से कहा था कि दिल्ली जाकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करेगी. इसके बाद वह कोचिंग की तस्वीरें भी भेजती रही. तस्वीरों में क्लासरूम दूसरे विद्यार्थी और पढ़ाई से जुड़ी जानकारी दिखाई देती थी. इसी वजह से परिवार को लंबे समय तक यही लगा कि अंजलि दिल्ली में है.

परिवार का यह भी कहना है कि अंजलि घर की जिम्मेदारियों में भी मदद करती थी, खासकर पिता की स्वास्थ्य संबंधी स्थिति को देखते हुए. ऐसे में उसकी मौत की खबर ने परिजनों को झकझोर दिया.

करण ने फोन कर दी मौत की जानकारी

परिजनों के मुताबिक, अंजलि की मौत की सूचना करण सिंह ने फोन करके दी. उसने खुद को अंजलि का बॉयफ्रेंड बताते हुए कहा कि दोनों जल्द शादी करने वाले थे. करण के मुताबिक, अंजलि ने फांसी लगाई थी. उसका दावा है कि उसने अंजलि को फंदे से उतारा और अपनी गोद में रखा, जिसके बाद उसने परिवार को घटना की जानकारी दी. पुलिस ने शव का पोस्टमॉर्टम कराया और बाद में उसे परिजनों को सौंप दिया.

परिवार के पास अंजलि और करण के बीच ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के कुछ स्क्रीनशॉट होने का दावा किया गया है. एक रिश्तेदार के मुताबिक, करण के खाते में अलग-अलग तारीखों पर 5 हजार, 2 हजार और 1500 रुपये समेत कई रकम भेजी गई थीं. परिवार का दावा है कि इन सभी लेन-देन को मिलाकर रकम करीब 25 से 30 हजार रुपये तक पहुंचती है. हालांकि, इन पैसों के पीछे की वजह अभी साफ नहीं है.

परिवार को तस्वीरों से घटना पर संदेह

अंजलि की छोटी बहन रेशम सोरभ फुल्लुके ने आरोप लगाया कि परिवार को घटना खुदकुशी बताई जा रही है, लेकिन उन्हें करण पर शक है. परिवार ने पुलिस को दी गई तस्वीरों के आधार पर शरीर की स्थिति, एक कान की बाली गायब होने और कपड़ों को लेकर भी सवाल उठाए हैं. परिजनों ने करण के चेहरे पर चोट या सूजन होने का भी दावा किया है. इन आरोपों की साफ पुष्टि नहीं हुई है. परिवार ने पुलिस पर तत्काल FIR दर्ज नहीं करने का आरोप भी लगाया है और इंसाफ की मांग की है.

पुलिस की शुरुआती जांच में क्या सामने आया?

दूसरी ओर, दुर्ग पुलिस के मुताबिक, शुरुआती जांच में मामला खुदकुशी का प्रतीत हो रहा है. मोहन नगर थाना क्षेत्र में मर्ग कायम किया गया है. दुर्ग के CSP हर्षित मेहर के मुताबिक, अंजलि परिवार को दिल्ली में पढ़ाई के लिए जाने की बात बताकर दुर्ग आई थी और करण सिंह के साथ शंकर नगर में रह रही थी.

CSP हर्षित मेहर ने यह भी बताया कि शॉर्ट पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में डॉक्टर ने खुदकुशी इंजरी का उल्लेख किया है. पुलिस घटनास्थल, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, फोरेंसिक सबूतों, मोबाइल फोन और दूसरे पहलुओं की जांच कर रही है.