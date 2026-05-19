‘कांग्रेस ने नहीं दिया साथ…’, नक्सलवाद पर अमित शाह का बड़ा हमला, बस्तर के लिए किया बड़ा एलान

Amit Shah Vist Chhattisgarh: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) अभी छत्तीसगढ़ के तीन दिवसीय दौरे पर हैं. 19 मई को अपने दौरे के आखिरी दिन उन्होंने जगदलपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और नक्सलवाद के बारे में एक अहम बयान दिया. इस दौरान सीएम विष्णु देव साय भी मौजूद थे.

अमित शाह ने साफ तौर पर कहा कि देश को नक्सल-मुक्त बनाने की लड़ाई में कांग्रेस सरकार ने अपना सहयोग नहीं दिया. बस्तर में अब हालात बदल गए हैं; स्थानीय लोग डर के साए से बाहर निकल आए हैं और विकास की राह पर आगे बढ़ रहे हैं.

शाह ने कि सुरक्षाबलों की तारीफ और कांग्रेज पर तंज

अमित शाह ने जोर देकर कहा कि नक्सलवाद को खत्म करने का पूरा श्रेय सुरक्षा बलों को जाता है. उन्होंने कहा कि सुरक्षाबलों के साहस से 31 मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद के सम्पूर्ण उन्मूलन का लक्ष्य हासिल हुआ. जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान देकर इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाया है.

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, शाह ने कांग्रेस पार्टी पर सीधा आरोप लगाया. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में कभी भी अपना पूरा सहयोग नहीं दिया. अगर पहले ही सख्त कदम उठाए गए होते, तो हालात बहुत पहले ही सुधर गए होते.

‘सेवा डेरा’ बनेगा विकास का आधार

गृह मंत्री ने घोषणा की कि अब नक्सल-प्रभावित इलाकों में ‘सेवा डेरा’ (सेवा शिविर) स्थापित करके विकास का एक नया दौर शुरू किया जाएगा. उन्होंने कहा कि इन सेवा शिविरों के जरिए, सरकारी योजनाएं हर गांव तक पहुंचाई जाएंगी, ताकि कोई भी व्यक्ति इन लाभों से वंचित न रहे.

शाह ने बताया कि इन सेवा डेरों में लोगों को सभी जरूरी सुविधाएं स्वास्थ्य सेवाएं, स्कूल, आंगनवाड़ी से लेकर राशन तक एक ही छत के नीचे मिलेंगी. इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि दूरदराज और दुर्गम इलाकों में रहने वाले लोगों तक सरकारी सुविधाएं आसानी से पहुंच सकें.

आर्थिक सशक्तिकरण पर ज़ोर

उन्होंने आगे कहा कि इन ‘सेवा डेरों’ (सेवा शिविरों) का दायरा सिर्फ़ सरकारी योजनाओं को लागू करने तक ही सीमित नहीं रहेगा; बल्कि, इन्हें आर्थिक गतिविधियों के केंद्रों के तौर पर भी विकसित किया जाएगा. आदिवासी महिलाओं को कौशल विकास की पहलों से जोड़ा जाएगा और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयास किए जाएंगे.

डेयरी नेटवर्क का विस्तार

अमित शाह ने घोषणा की कि बस्तर में डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए NDDB के साथ एक समझौता किया गया है. इस पहल के तहत, आदिवासी परिवारों को गायें और भैंसें दी जाएंगी, जिससे उनकी आय बढ़ेगी और वे आर्थिक रूप से सशक्त बन सकेंगे. अगले 6 महीनों में बड़ा डेयरी नेटवर्क तैयार करने का लक्ष्य है.

उन्होंने आगे कहा कि, पहले चरण में, इस क्षेत्र में पहले से स्थापित 200 सुरक्षा शिविरों में से 70 को ‘वीर शहीद सेवा डेरों’ (शहीद सेवा केंद्रों) में बदला जाएगा. इस पहल का उद्देश्य सुरक्षा के साथ-साथ विकास को भी मज़बूत करना है.

अमित शाह ने मोबाइल टावर और कई विकास के मुद्दों पर चर्चा की

इस दौरान अमित शाह ने राज्य में 13 हजार मोबाइल टावर लगाने की योजना बनाई है, जिसमें से अब तक 5 हजार टावर स्थापित किए गए. बस्तर क्षेत्र में 890 पोस्ट ऑफिस खोले गए. मॉडल स्कूल, IT। और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल स्थापित किए गए है. 90 हजार से ज्यादा युवाओं और महिलाओं को स्किल डेवलपमेंट से जोड़ा गया है.

बस्तर की बदलती तस्वीर

अमित शाह ने आगे कहा कि बस्तर पंडुम कार्यक्रम में 45 हजार से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया. बस्तर ओलंपिक के दो आयोजनों में 3 लाख 94 हजार खिलाड़ियों की भागीदारी ली. सरेंडर कर चुके नक्सलियों ने भी बस्तर ओलंपिक में हिस्सा लेकर अच्छा प्रदर्शन किया. अगले 5 साल में बस्तर को देश का सबसे विकसित आदिवासी संभाग बनाने का दावा है.