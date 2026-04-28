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Amaldiha Road Accident: अमलडीहा में ट्रेलर ने बाइक को रौंदा, युवक की मौत; महिला अस्पताल में भर्ती

Amaldiha Road Accident: अमलडीहा में तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक सवारों को कुचल दिया. युवक की मौके पर मौत हो गई, जबकि महिला गंभीर रूप से घायल होकर अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही है.

By: Preeti Rajput | Published: April 28, 2026 2:06:49 PM IST

अमलडीहा में तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक सवारों को कुचल दिया.
अमलडीहा में तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक सवारों को कुचल दिया.


Amaldiha Road Accident: अमलडीहा में तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक सवारों को कुचल दिया. युवक की मौके पर मौत हो गई, जबकि महिला गंभीर रूप से घायल होकर अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही है.

रफ्तार और लापरवाही का नतीजा आज अमलडीहा में देखने को मिला, जहां एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक सवारों को कुचल दिया. इस दर्दनाक हादसे में बाइक चला रहे युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पीछे बैठी महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जो अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रही है.

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तेज रफ्तार का कहर 

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, ट्रेलर की गति बेहद तेज थी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा और ट्रेलर सड़क किनारे खेत में जा घुसा. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए ट्रेलर चालक  आरोपी  को भागने से पहले ही दबोच लिया और पुलिस के सुपुर्द कर दिया.

यूवक की मौत 

हादसे का शिकार हुए मृतक और घायल महिला की शिनाख्त अब तक नहीं हो पाई है.फि पुलिस आसपास के गांवों में जानकारी जुटाने के साथ-साथ बाइक नंबर के आधार पर शिनाख्त की कोशिश कर रही है.

अस्पताल में भर्ती घायल महिला 

घटना की सूचना मिलते ही कटघोरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल महिला को तत्काल अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है. पुलिस ने ट्रेलर को जब्त कर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

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