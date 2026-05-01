PM Awas Yojana: पीएम आवास योजना में लापरवाही पर बड़ा एक्शन, कर्मचारी को पद से हटाया गया

PM Awas Yojana: गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने पर प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है. जनपद पंचायत गौरेला के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने ग्राम पंचायत लालपुर में पदस्थ आवास मित्र हेतराम राठौर को तत्काल प्रभाव से पद से हटा दिया है. यह कार्रवाई निर्माण कार्यों में लगातार सुस्ती और अधिकारियों के निर्देशों की अनदेखी के चलते की गई.

लंबे समय से कार्यों में सुस्ती, नहीं हुआ सुधार

प्रशासन के अनुसार, आवास निर्माण कार्यों की प्रगति लंबे समय से धीमी बनी हुई थी. कई बार निर्देश दिए जाने के बावजूद संबंधित आवास मित्र ने कार्य में अपेक्षित सुधार नहीं किया. इससे योजना के लाभार्थियों को समय पर आवास नहीं मिल पा रहा था. हेतराम राठौर को पूर्व में भी कार्य में लापरवाही को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था. उनसे कार्य में देरी और प्रगति में कमी को लेकर स्पष्टीकरण मांगा गया था, लेकिन उनके जवाब और कार्यशैली से प्रशासन संतुष्ट नहीं हुआ.

समीक्षा बैठकों में दिए गए थे सख्त निर्देश

समय-समय पर आयोजित समीक्षा बैठकों में अधिकारियों द्वारा आवास निर्माण कार्यों में तेजी लाने और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए थे. बावजूद इसके, संबंधित कर्मचारी ने निर्देशों को गंभीरता से नहीं लिया और स्थिति जस की तस बनी रही.

लापरवाही पर प्रशासन का कड़ा रुख

लगातार लापरवाही और अपेक्षित प्रगति न होने के चलते प्रशासन ने कड़ा निर्णय लेते हुए आवास मित्र को सेवा से पृथक कर दिया. प्रशासन का कहना है कि योजना के सुचारू संचालन और पात्र हितग्राहियों को समय पर लाभ दिलाना सर्वोच्च प्राथमिकता है.

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