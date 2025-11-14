chhapra Chunav Result 2025 LIVE: क्या छपरा पर चढ़ेगा भोजपुरी स्टार खेसारी लाल का रंग? या छोटी कुमारी मार जाएंगी बाजी

chhapra Chunav Result 2025 LIVE: क्या छपरा पर चढ़ेगा भोजपुरी स्टार खेसारी लाल का रंग? या छोटी कुमारी मार जाएंगी बाजी
🕒 Updated: November 14, 2025 06:08:08 AM IST
Chhapra Bihar Election Result 2025 LIVE Updates:बिहार में कौन जीतेगा और कौन हारेगा, यह हर कोई जानना चाहता है. चुनाव नतीजों से पहले राजनीतिक दल, उनके समर्थक और आम लोग भी अपने-अपने हिसाब-किताब लगा रहे हैं. वैसे तो हर सीट की जीत-हार मायने रखती है, लेकिन बिहार की कुछ सीटें ऐसी भी हैं जिनकी चर्चा न सिर्फ़ बिहार में, बल्कि बिहार के बाहर भी हो रही है. ऐसी ही एक विधानसभा सीट है छपरा. राजद ने छपरा सीट से भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव को मैदान में उतारा है, जिससे यह सीट और भी चर्चा में आ गई है. वहीं, एनडीए ने भाजपा की छोटी कुमारी को मैदान में उतारा है.
