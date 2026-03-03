Chandra Grahan 2026 Live: भारत में कितने बजे लगेगा चंद्र ग्रहण, कहां-कहां देख सकेंगे; यहां जानें हर डिटेल

Chandra Grahan 2026 Live: साल का पहला चंद्र ग्रहण होली (4 मार्च, 2026) से ठीक एक दिन पहले लगने जा रहा है. इससे पहले 17 फरवरी, 2026 को सूर्य ग्रहण लगा था. यह सूर्य ग्रहण भारत में कहीं भी नजर नहीं आया था, लेकिन चंद्र ग्रहण भारत समेत दुनिया के कई देशों में दिखाई देगा. चंद्र ग्रहण लगने के पीछे भले ही पौराणिक सुनी और सुनाई जाती है, लेकिन विज्ञान इसे सिर्फ एक खगोलीय घटना के तौर पर ही देखता है. ऐसे में खगोल विज्ञान के अनुसार, सूर्य और चंद्रमा के बीच धरती आ जाती है. ऐसे में धरती की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, तब पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है. मंगलवार (03 मार्च, 2026) को दोपहर 3 बजकर 20 मिनट पर फाल्गुन पूर्णिमा के मौके पर चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है. साल 2026 का पहला चंद्रग्रहण 3 मार्च को भारत समेत उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के अलावा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अंटार्कटिका और रूस में देखा जा सकेगा. यह चंद्रग्रहण ग्रस्तोदय रूप में भारत के कई शहरों में देखा जा सकेगा. सबसे पहले चंद्र ग्रहण अरुणाचल प्रदेश में देखा जा सकता है.भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान में नहीं देखा जा सकेगा। इसके अलावा ईरान और ईराक में भी यह चंद्रग्रहण नहीं देखा जा सकेगा. चंद्र ग्रहण मंगलवार को दोपहर 3 बजकर 20 मिनट पर लगेगा, इसलिए ज्योतिषीय गणना के अनुसार, सूतक काल की शुरुआत मंगलवार (3 मार्च, 2026) को सुबह 6 बजकर 21 मिनट से शुरू हो जाएगी. दिल्ली-एनसीआर समेत देशभर में मंदिरों के कपाट भी सूतक लगने से पहले ही बंद कर दिए गए हैं. चंद्र ग्रहण से जुड़ा हर अपडेट जानने के लिए जुडे रहें हमसे.

