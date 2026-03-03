Live

Chandra Grahan 2026 Live: भारत में कितने बजे लगेगा चंद्र ग्रहण, कहां-कहां देख सकेंगे; यहां जानें हर डिटेल

🕒 Updated: March 3, 2026 07:51:55 AM IST

Chandra Grahan 2026 Live: साल का पहला चंद्र ग्रहण होली (4 मार्च, 2026) से ठीक एक दिन पहले लगने जा रहा है. इससे पहले 17 फरवरी, 2026 को सूर्य ग्रहण लगा था. यह सूर्य ग्रहण भारत में कहीं भी नजर नहीं आया था, लेकिन चंद्र ग्रहण भारत समेत दुनिया के कई देशों में दिखाई देगा. चंद्र ग्रहण लगने के पीछे भले ही पौराणिक सुनी और सुनाई जाती है, लेकिन विज्ञान इसे सिर्फ एक खगोलीय घटना के तौर पर ही देखता है. ऐसे में खगोल विज्ञान के अनुसार, सूर्य और चंद्रमा के बीच धरती आ जाती है. ऐसे में धरती की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, तब पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है.  मंगलवार (03 मार्च, 2026) को दोपहर 3 बजकर 20 मिनट पर फाल्गुन पूर्णिमा के मौके पर चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है. साल 2026 का पहला चंद्रग्रहण 3 मार्च को भारत समेत उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के अलावा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अंटार्कटिका और रूस  में देखा जा सकेगा. यह चंद्रग्रहण ग्रस्तोदय रूप में भारत के कई शहरों में देखा जा सकेगा. सबसे पहले चंद्र ग्रहण अरुणाचल प्रदेश में देखा जा सकता है.भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान में नहीं देखा जा सकेगा। इसके अलावा ईरान और ईराक में भी यह चंद्रग्रहण नहीं देखा जा सकेगा. चंद्र ग्रहण मंगलवार को दोपहर 3 बजकर 20 मिनट पर लगेगा, इसलिए ज्योतिषीय गणना के अनुसार, सूतक काल की शुरुआत मंगलवार (3 मार्च, 2026) को सुबह 6 बजकर 21 मिनट से शुरू हो जाएगी. दिल्ली-एनसीआर समेत देशभर में मंदिरों के कपाट भी सूतक लगने से पहले ही बंद कर दिए गए हैं. चंद्र ग्रहण से जुड़ा हर अपडेट जानने के लिए जुडे रहें हमसे. 

Chandra Grahan 2026 Live: साल का पहला चंद्र ग्रहण मंगलवार (03 मार्च, 2026) को दोपहर बाद 3 बजकर 20 मिनट पर लगेगा. इससे पहले मंदिर के कपाट पूजा पाठ के बाद 6 बजे ही बंद कर दिए गए हैं.

Live Updates

  • 07:51 (IST) 03 Mar 2026

    Chandra Grahan 2026 Live: कहां-कहां देखा जा  सकेगा सूर्य ग्रहण?

    Chandra Grahan 2026 Live: वर्ष 2026 का पहला चंद्र ग्रहण 3 मार्च को भारत समेत ऑस्ट्रैलिया, न्यूजीलैंड, अण्टार्कटिका,रूस, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में देखा जा सकेगा. यहां यह भी बता दें कि भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान में नहीं देखा जा सकेगा. इसके अलावा ईरान और ईराक में भी यह चंद्रग्रहण नहीं देखा जा सकेगा.

  • 07:31 (IST) 03 Mar 2026

    Chandra Grahan 2026 Live: सूतक काल लगते बंद करने दें कुछ जरूरी काम, स्पर्श ना करें भगवान की मूर्तियां

    Chandra Grahan 2026 Live: ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, सूतक काल के दौरान नाखून काटने, देवी देवताओं की मूर्ति स्पर्श, मांस मदिरा और तामसिक भोजन से भी परहेज करना चाहिए. इस दौरान भगवान का भजन करना चाहिए. 

  • 07:28 (IST) 03 Mar 2026

    Chandra Grahan 2026 Live: सूतक काल लगते ही मंदिरों के कपाट किए गए बंद

    Chandra Grahan 2026 Live: चंद्र ग्रहण को ध्यान में रखते 6 बजकर 21 मिनट पर चंद्रग्रहण का सूतक लग गया है. ऐसे में मंदिर के कपाट पूजा पाठ के बाद सुबह 6 बजे से ही बंद कर दिए गए हैं. शाम को चंद्रग्रहण समाप्त होने के समय 6 बजकर 47 मिनट के बाद मंदिर के कपाट खोले जाएंगे. इसके बाद मंदिर की साफ सफाई होगी.

  • 07:09 (IST) 03 Mar 2026

