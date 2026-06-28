UPSC Success Story: कैमरे के सामने हंसी, किताबों के साथ संघर्ष, 5वीं बार में UPSC क्रैक, अब YouTuber से बने IAS

UPSC Success Story: सोशल मीडिया पर अपने मजेदार और रिलेटेबल वीडियो के लिए मशहूर Kirti Chowdhary ने अब एक और बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली है. लोकप्रिय YouTube चैनल KirtiChow चलाने वाली कीर्ति ने UPSC Civil Services Examination 2025 में ऑल इंडिया रैंक (AIR) 760 हासिल की है. यह सफलता उन लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा है, जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं.

1.29 मिलियन से अधिक YouTube सब्सक्राइबर्स के बीच लोकप्रिय कीर्ति ने यह साबित कर दिया कि यदि लक्ष्य स्पष्ट हो और मेहनत निरंतर हो, तो सफलता जरूर मिलती है.

चार प्रयासों के बाद मिली मंजिल

कीर्ति की UPSC यात्रा आसान नहीं रहा. उन्होंने कुल चार बार सिविल सेवा परीक्षा दिए. वर्ष 2022, 2023 और 2024 में उन्होंने प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) सफलतापूर्वक पास की. 2023 और 2025 में वे मुख्य परीक्षा (Mains) तक पहुंचे और आखिरकार 2025 में इंटरव्यू सहित सभी चरण सफलतापूर्वक पार करते हुए AIR 760 हासिल की. उनका यह सफलता धैर्य, निरंतर अभ्यास और हार न मानने की सोच का बेहतरीन उदाहरण है.

कॉमर्स का छात्र होकर चुना फिलॉसफी

पश्चिम बंगाल के हावड़ा के रहने वाले कीर्ति ने भुवनेश्वर के उत्कल यूनिवर्सिटी से अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स में B.Com (ऑनर्स) किया. कॉमर्स बैकग्राउंड होने के बावजूद उन्होंने वैकल्पिक विषय के रूप में फिलॉसफी को चुना. उनका मानना था कि किसी विषय में वास्तविक रुचि, केवल लोकप्रिय विकल्प चुनने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होती है. तैयारी के दौरान उन्होंने नियमित रिवीजन, उत्तर लेखन अभ्यास और मॉक टेस्ट को अपनी रणनीति का मुख्य हिस्सा बनाया.

पढ़ाई के साथ शौक भी बनाए ताकत

UPSC जैसी कठिन परीक्षा की तैयारी के दौरान भी कीर्ति ने अपनी व्यक्तिगत रुचियों को नहीं छोड़ा. उन्हें कैरिकेचर आर्ट बनाना और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना पसंद है. उनका कहना है कि इन गतिविधियों ने उन्हें मानसिक रूप से संतुलित, रचनात्मक और अनुशासित बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

सोशल मीडिया पर दिया प्रेरणादायक संदेश

कीर्ति सोशल मीडिया पर भी युवाओं को प्रेरित करता है. उन्होंने एक पोस्ट में लिखा कि कभी भी अपनी आर्थिक पृष्ठभूमि या परिस्थितियों को लेकर शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए. उनके अनुसार, सफलता का रास्ता महंगे संसाधनों से नहीं बल्कि मजबूत इरादों और लगातार मेहनत से बनता है. उन्होंने यह भी कहा कि सार्वजनिक परिवहन से सफर करना, साधारण जीवन जीना या सीमित संसाधनों में पढ़ाई करना कोई कमजोरी नहीं है. सबसे जरूरी बात है खुद के दम पर आगे बढ़ने की इच्छा.

लाखों युवाओं के लिए बना प्रेरणा

YouTube क्रिएटर से UPSC सफल उम्मीदवार बनने तक का कीर्ति चौधरी का सफर यह साबित करता है कि यदि लक्ष्य के प्रति समर्पण हो, तो किसी भी क्षेत्र में पहचान बनाने के साथ बड़े सपनों को भी साकार किया जा सकता है. उनकी कहानी आज उन सभी युवाओं के लिए प्रेरणा है जो अपने संघर्षों के बावजूद सफलता की ओर लगातार आगे बढ़ रहे हैं.

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