World Toughest Exam: दुनिया का सबसे कठिन परीक्षा कैसे होती है आयोजित? नहीं होता है पेपर लीक, जानें खासियत

World Toughest Exam: चीन में हर साल होने वाली गाओकाओ (Gaokao) परीक्षा केवल एक प्रवेश परीक्षा नहीं, बल्कि करोड़ों छात्रों के सपनों, संघर्षों और भविष्य का सबसे बड़ा पड़ाव मानी जाती है. इस वर्ष भी लाखों छात्र इस कठिन परीक्षा में शामिल हुए हैं. रिपोर्टों के अनुसार, 2026 की गाओकाओ परीक्षा के लिए लगभग 1.29 करोड़ छात्रों ने पंजीकरण कराया है.

चीन में इस परीक्षा का महत्व इतना अधिक है कि एक छोटा सा स्कोर अंतर भी किसी छात्र की यूनिवर्सिटी, करियर और सामाजिक स्थिति को प्रभावित कर सकता है. यही कारण है कि इसे दुनिया की सबसे प्रतिस्पर्धी और चुनौतीपूर्ण परीक्षाओं में गिना जाता है.

क्या है Gaokao परीक्षा?

गाओकाओ चीन की राष्ट्रीय कॉलेज प्रवेश परीक्षा है, जो उच्च शिक्षा संस्थानों में दाखिले का मुख्य आधार होती है. छात्रों को किस विश्वविद्यालय में प्रवेश मिलेगा, यह काफी हद तक इसी परीक्षा में प्राप्त अंकों पर निर्भर करता है. हर प्रांत को विश्वविद्यालयों में सीमित सीटों का कोटा मिलता है और उसी के अनुसार कट-ऑफ निर्धारित किया जाता है. चीन की शीर्ष यूनिवर्सिटियों में सीटों की संख्या अपेक्षाकृत कम होने के कारण प्रतियोगिता बेहद कठिन हो जाती है.

12 वर्षों की तैयारी का अंतिम पड़ाव

चीन में छात्र स्कूल के शुरुआती वर्षों से ही इस परीक्षा की तैयारी शुरू कर देते हैं. लगातार अभ्यास, मॉक टेस्ट और कठिन अध्ययन कार्यक्रम के बीच वे लगभग 12 वर्षों तक इस दिन का इंतजार करते हैं. शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि गाओकाओ केवल एक परीक्षा नहीं, बल्कि पूरे चीनी शिक्षा तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण चरण है. कई परिवार अपनी वर्षों की बचत और संसाधन बच्चों की तैयारी में निवेश करते हैं क्योंकि उन्हें विश्वास होता है कि यह परीक्षा जीवन की दिशा बदल सकती है.

परीक्षा के लिए पूरा देश हुआ सक्रिय

गाओकाओ के दौरान चीन में प्रशासनिक स्तर पर विशेष तैयारियां की जाती हैं. परीक्षा केंद्रों के आसपास ट्रैफिक नियंत्रण, अतिरिक्त सार्वजनिक परिवहन, चिकित्सा सहायता और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है. कई शहरों में निर्माण कार्यों को अस्थायी रूप से रोक दिया जाता है ताकि छात्रों को शोर से परेशानी न हो. पुलिस, स्वास्थ्यकर्मी और स्वयंसेवक परीक्षा अवधि के दौरान छात्रों की सहायता के लिए तैनात रहते हैं.

नकल रोकने के लिए कड़े इंतजाम

परीक्षा की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए चीन हर साल सख्त निगरानी व्यवस्था लागू करता है. इस बार भी छात्रों को स्मार्ट वॉच, स्मार्ट ग्लास और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण परीक्षा केंद्रों में लाने से मना किया गया है. हजारों परीक्षा केंद्रों और लाखों परीक्षा कक्षों की निगरानी आधुनिक तकनीक और केंद्रीय नियंत्रण प्रणाली के माध्यम से की जा रही है ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता रोकी जा सके.

क्यों खास है Gaokao?

गाओकाओ को अक्सर राष्ट्रीय स्तर के फाइनल मुकाबले की तरह देखा जाता है. यहां छात्रों की तुलना केवल उनके स्कूल या शहर से नहीं, बल्कि पूरे प्रांत के उम्मीदवारों से की जाती है. यही वजह है कि चीन में गाओकाओ केवल एक परीक्षा नहीं, बल्कि मेहनत, उम्मीद और बेहतर भविष्य की सबसे बड़ी परीक्षा मानी जाती है. करोड़ों परिवारों के सपने इस एक परिणाम से जुड़े होते हैं, जो इसे दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण शैक्षणिक परीक्षाओं में शामिल करता है.

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