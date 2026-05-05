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कौन हैं Google की नौकरी छोड़ने वाली अनु शर्मा? एक पोस्ट ने इंटरनेट पर छेड़ी करियर को लेकर बहस

Anu Sharma viral LinkedIn story: उनके शुरुआती प्रोफेशनल अनुभव में इंटर्नशिप शामिल थीं. 2022 में, उन्होंने बेंगलुरु में चार महीने की इंटर्नशिप की.

By: Shubahm Srivastava | Published: May 5, 2026 6:15:19 PM IST

कौन हैं Google की नौकरी छोड़ने वाली अनु शर्मा?
कौन हैं Google की नौकरी छोड़ने वाली अनु शर्मा?


Who is Software Engineer Anu Sharma: भारतीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर अनु शर्मा, मई 2026 की शुरुआत में, Google में अपनी नौकरी छोड़कर डेटा एनालिटिक्स फर्म Palantir Technologies में शामिल होने के बाद काफी चर्चा में आ गईं. उनके इस करियर बदलाव ने X और LinkedIn जैसे प्लेटफॉर्म्स पर करियर की प्राथमिकताओं, “ड्रीम जॉब” की बदलती परिभाषाओं, और Big Tech की सहूलियत तथा ज़्यादा असरदार खास भूमिकाओं के बीच के तालमेल को लेकर एक बड़ी बहस छेड़ दी.

इंजीनियर अनु की पोस्ट हुई वायरल

इंजीनियर, अनु शर्मा ने अपने इस बदलाव की जानकारी ऑनलाइन शेयर की. यह पोस्ट कई प्लेटफॉर्म पर यूज़र्स के बीच फैल गई, जहाँ इसे हायरिंग के ट्रेंड, ज़रूरी स्किल्स और सॉफ्टवेयर रोल्स में करियर ग्रोथ पर टिप्पणियों के साथ शेयर किया गया. उनकी पढ़ाई-लिखाई इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर विमेन से हुई है, जहाँ से उन्होंने B.Tech की डिग्री हासिल की.

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अनु शर्मा के प्रोफेशनल करियर पर एक नजर

उनके शुरुआती प्रोफेशनल अनुभव में इंटर्नशिप शामिल थीं. 2022 में, उन्होंने बेंगलुरु में चार महीने की इंटर्नशिप की. 2023 में, उन्होंने हैदराबाद में Google में एक और चार महीने की इंटर्नशिप की और उसी दौरान Intuit के साथ भी काम किया.

उन्होंने 2024 में Google में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर अपना फुल-टाइम रोल शुरू किया. कंपनी में एक साल और सात महीने बिताने के बाद, उन्होंने इस साल की शुरुआत में नौकरी छोड़ दी और Palantir में शामिल हो गईं.

उनकी LinkedIn प्रोफ़ाइल से पता चलता है कि उन्होंने टेक्निकल और नॉन-टेक्निकल, दोनों तरह का काम किया है. कंपनियों में अपने रोल्स के अलावा, उन्होंने एक फ्रीलांस टेक्निकल ब्लॉगर के तौर पर भी काम किया है और X द्वारा आयोजित एक प्रोग्राम, DevelopHer 2021 में भी हिस्सा लिया है.

जैसे-जैसे यह पोस्ट ज़्यादा लोगों तक पहुँची, अनु शर्मा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पर X से जुड़ी एक पोस्ट शेयर करके इस पर प्रतिक्रिया दी और साथ में हाथ जोड़ने वाला इमोजी भी लगाया. इस प्रतिक्रिया से पता चलता है कि उन्हें इस बात की जानकारी थी कि लोग उन पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर इस चर्चा में हिस्सा नहीं लिया.

यूज़र्स ने दी अलग-अलग प्रतिक्रियाएं 

यूज़र्स की प्रतिक्रियाएँ अलग-अलग थीं. कुछ लोगों ने उनके करियर के सफ़र को इस इंडस्ट्री में नए आने वाले डेवलपर्स के लिए एक मिसाल बताया. वहीं, कुछ लोगों ने इस चर्चा का इस्तेमाल बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों में हायरिंग के तरीके पर टिप्पणी करने के लिए किया.

कुछ यूज़र्स ने कोडिंग स्किल्स, सिस्टम डिज़ाइन और समस्याओं को सुलझाने की व्यापक क्षमताओं के बीच के अंतर की ओर इशारा किया और कहा कि ये कारक करियर की प्रगति को अलग-अलग तरीकों से प्रभावित करते हैं.

इंस्टाग्राम पर 2.3 लाख से ज़्यादा फ़ॉलोअर्स 

अनु शर्मा सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहती हैं, जहाँ वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इसकी भूमिका और अपने प्रोफेशनल काम के बारे में पोस्ट करती रहती हैं. यह लेख लिखे जाने तक, इंस्टाग्राम पर उनके 2.3 लाख से ज़्यादा फ़ॉलोअर्स थे.

यह घटना दिखाती है कि कैसे किसी व्यक्ति के करियर से जुड़ी छोटी-छोटी बातें भी अब ऑनलाइन काफ़ी तेज़ी से फैल जाती हैं, जिससे अक्सर टेक्नोलॉजी सेक्टर में काम, स्किल्स और लोगों के एक जगह से दूसरी जगह जाने के बारे में बड़ी चर्चाएँ शुरू हो जाती हैं.

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Tags: Anu SharmaAnu Sharma GoogleAnu Sharma PalantirAnu Sharma viral LinkedIn storyIndian software engineer
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