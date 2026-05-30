Exam Cheating Viral Video: परीक्षा हॉल से सामने आया वीडियो, ऑनलाइन एग्जाम में नकल के आरोपों से हड़कंप

Exam Cheating Viral Video: सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे एक वीडियो ने देश की परीक्षा प्रणाली को लेकर नई बहस छेड़ दी है. वीडियो में कथित तौर पर एक कंप्यूटर-आधारित परीक्षा केंद्र का दृश्य दिखाया गया है, जहां कुछ उम्मीदवारों के मोबाइल फोन इस्तेमाल करने और बाहरी सहायता लेने के आरोप लगाए जा रहे हैं. हालांकि, वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इसके सामने आने के बाद छात्रों, अभिभावकों और सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं के बीच परीक्षा की निष्पक्षता को लेकर चिंता बढ़ गई है.

वीडियो साझा करने वाले सोशल मीडिया अकाउंट @rajacademypra ने दावा किया कि परीक्षा केंद्र पर खुलेआम नियमों का उल्लंघन किया जा रहा था. पोस्ट में आरोप लगाया गया कि कुछ उम्मीदवार प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए मोबाइल फोन और आधुनिक तकनीकी उपकरणों का उपयोग कर रहे थे. इसके अलावा, वीडियो में कुछ लोग परीक्षार्थियों के पास खड़े दिखाई देने का दावा किया गया, जिससे कई लोगों ने परीक्षा प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाए.

छात्रों और अभ्यर्थियों में नाराजगी

वायरल वीडियो पर बड़ी संख्या में प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं. कई छात्रों ने कहा कि यदि ऐसे आरोप सही साबित होते हैं, तो यह उन लाखों युवाओं के साथ अन्याय होगा जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए वर्षों तक मेहनत करते हैं. कुछ लोगों का मानना है कि परीक्षा प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनियमितता योग्य उम्मीदवारों के अवसरों को प्रभावित कर सकती है और भर्ती प्रणाली में विश्वास को कमजोर कर सकती है.

Video मुख्य पोस्ट से govt हटा दे रही शायद ये रहा वीडियो 😭✅🫢👇👇 दबा के शेयर करिए ताकि सब जानें कि नौकरी कौन लोग प रहे है ❓👇👇 pic.twitter.com/eONUo7BgE3 — Raj Academy Prayagraj (@rajacademypra) May 28, 2026

परीक्षा प्रणाली पहले से ही चर्चा में

यह मामला ऐसे समय सामने आया है जब विभिन्न राष्ट्रीय परीक्षाओं की पारदर्शिता और संचालन को लेकर पहले से बहस जारी है. हाल के वर्षों में कई प्रवेश और भर्ती परीक्षाओं को लेकर विवाद सामने आए हैं, जिसके चलते छात्रों में चिंता बढ़ी है. विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता उसके निष्पक्ष और पारदर्शी संचालन पर निर्भर करती है. ऐसे में किसी भी आरोप की निष्पक्ष जांच आवश्यक है.

राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी हुईं तेज

परीक्षा प्रणाली को लेकर उठ रहे सवालों के बीच कई राजनीतिक नेताओं ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है. विपक्षी नेताओं ने हाल के वर्षों में विभिन्न परीक्षाओं के संचालन को लेकर सरकार की आलोचना की है और परीक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने की मांग की है.

निष्पक्ष जांच की मांग

शिक्षा विशेषज्ञों और छात्रों का कहना है कि वायरल वीडियो में किए गए दावों की जांच कर सच्चाई सामने लाई जानी चाहिए. उनका मानना है कि यदि कोई अनियमितता हुई है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जबकि यदि आरोप गलत हैं तो स्थिति स्पष्ट कर छात्रों की शंकाएं दूर की जानी चाहिए.