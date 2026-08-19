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UPSSSC VPO Result 2026 Declared: ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती का फाइनल रिजल्ट जारी, 1468 उम्मीदवार चयनित, ऐसे करें चेक

UPSSSC VPO Result 2026 जारी हो गया है. ग्राम पंचायत अधिकारी पद के लिए 1468 उम्मीदवारों का चयन हुआ है. परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार सीधे इस लिंक upsssc.gov.in के जरिए अपना रिजल्ट देख सकते हैं.

By: Munna Verma | Published: August 19, 2026 10:34:51 AM IST

UPSSSC VPO Result 2026 Declared: रिजल्ट जारी हो गया है.
UPSSSC VPO Result 2026 Declared: रिजल्ट जारी हो गया है.


UPSSSC VPO Result 2026 Declared: उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है. उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने ग्राम पंचायत अधिकारी यानी Village Panchayat Officer (VPO) भर्ती का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है. जो उम्मीदवार इस भर्ती की मुख्य लिखित परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अब आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं.

आयोग ने UPSSSC VPO Result 2026 को PDF फॉर्मेट में जारी किया है. इस PDF में अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों के रोल नंबर दिए गए हैं. जारी परिणाम के मुताबिक, पंचायती राज विभाग के अंतर्गत ग्राम पंचायत अधिकारी के पदों के लिए कुल 1468 उम्मीदवारों का चयन किया गया है.

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UPSSSC VPO Result 2026 PDF में क्या मिलेगा?

रिजल्ट PDF में चयनित उम्मीदवारों की सूची के साथ उनकी संबंधित जानकारी दी गई है. अभ्यर्थी PDF के जरिए अपना रोल नंबर चेक करने के अलावा उपलब्ध कैटेगरी-वाइज डिटेल और अंतिम कट-ऑफ से जुड़ी जानकारी भी देख सकते हैं. जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा दी थी, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे रिजल्ट PDF डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें। आगे की भर्ती प्रक्रिया में इसकी जरूरत पड़ सकती है.

UPSSSC VPO Result PDF कैसे डाउनलोड करें?

रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवारों को किसी जटिल प्रक्रिया से गुजरने की जरूरत नहीं है. कुछ आसान स्टेप्स के जरिए परिणाम देखा जा सकता है.

UPSSSC की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाएं.
होम पेज पर Result/Results से संबंधित लिंक खोजें.
VPO Result 2026 के लिंक पर क्लिक करें.
स्क्रीन पर खुलने वाली PDF को डाउनलोड करें.
PDF में अपना रोल नंबर खोजकर चयन की स्थिति जांचें.

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PDF में अपना रोल नंबर ऐसे खोजें

लंबी रिजल्ट PDF में रोल नंबर ढूंढने में समय लग सकता है. ऐसे में कंप्यूटर या लैपटॉप पर PDF खोलने के बाद Ctrl+F दबाएं. इसके बाद अपने एडमिट कार्ड या कॉल लेटर पर दिए गए रोल नंबर/रजिस्ट्रेशन नंबर को सर्च बॉक्स में दर्ज करें। यदि आपका नंबर PDF में मौजूद है, तो वह तुरंत स्क्रीन पर हाईलाइट हो जाएगा.

1468 उम्मीदवारों के चयन से बढ़ी उम्मीद

UPSSSC VPO Result 2026 में 1468 उम्मीदवारों का चयन उन अभ्यर्थियों के लिए बड़ी उपलब्धि है, जिन्होंने ग्राम पंचायत अधिकारी पद के लिए आयोजित मुख्य परीक्षा में हिस्सा लिया था. रिजल्ट जारी होने के बाद चयनित उम्मीदवारों को अब आयोग की ओर से आगे की प्रक्रिया और जरूरी निर्देशों पर नजर रखनी चाहिए.

Tags: home-hero-pos-8upssscUPSSSC VPO Result 2026
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