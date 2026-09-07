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UPSSSC Vacancy: 81000 सैलरी की चाहिए नौकरी, तो तुरंत यहां करें अप्लाई, ग्रेजुएट के लिए बढ़िया मौका

Sarkari Naukri UPSSSC Recruitment 2026 | Sarkari Naukri 2026: यूपी में नौकरी (Govt Jobs) पाने की ख्वाहिश रखने वालों के लिए गुड न्यूज है. इसके लिए अप्लाई करने से पहले दिए गए सभी बातों को गौर से पढ़ें.

By: Munna Verma | Last Updated: September 7, 2026 5:05:13 PM IST

UPSSSC Vacancy 2026 Govt Job: आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है.
UPSSSC Vacancy 2026 Govt Job: आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है.


UPSSSC Recruitment 2026 | Sarkari Naukri 2026 | UPSSSC Vacancy 2026: उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri) की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक जरूरी अपडेट है. Advocate General Office, Uttar Pradesh के Computer Cadre में कंप्यूटर ऑपरेटर के पदों पर मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया आज यानी 7 सितंबर 2026 से शुरू हो रही है. योग्य उम्मीदवार भर्ती के लिए 28 सितंबर 2026 तक ऑनलाइन आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in के जरिए फॉर्म भर सकते हैं.

आवेदन में शुल्क भुगतान या जरूरी सुधार करने की सुविधा 5 अक्टूबर तक उपलब्ध रहेगी. इस भर्ती अभियान के जरिए कुल 12 पद भरे जाएंगे. इनमें Computer Operator Grade-A के 11 और Assistant Computer Operator का 1 पद शामिल है.

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कौन कर सकता है आवेदन?

इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास UPSSSC PET 2025 का वैध स्कोरकार्ड होना जरूरी है. इसके साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से Graduation की डिग्री होनी चाहिए. उम्मीदवार के पास Computer Science में डिप्लोमा या NIELIT का O-Level सर्टिफिकेट और कंप्यूटर एप्लीकेशन से संबंधित कार्य अनुभव भी निर्धारित शर्तों के अनुसार होना चाहिए.

आवेदन करने के लिए क्या है आयुसीमा

आयु सीमा की बात करें तो उम्मीदवार की उम्र 1 जुलाई 2026 को कम से कम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए. आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार अधिकतम उम्र सीमा में छूट मिलेगी.

आवेदन के लिए पहले OTR जरूरी

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को पहले UPSSSC की वेबसाइट पर One Time Registration (OTR) पूरा करना होगा. जिन अभ्यर्थियों ने पहले से OTR किया हुआ है, वे सीधे भर्ती आवेदन प्रक्रिया में आगे बढ़ सकते हैं. इसके बाद Candidate Registration सेक्शन में जाकर संबंधित भर्ती के Apply विकल्प पर क्लिक करना होगा. मांगी गई जानकारी भरने, दस्तावेजों से जुड़े विवरण दर्ज करने और शुल्क भुगतान के बाद आवेदन सबमिट किया जा सकता है.

आवेदन के लिए देना होगा शुल्क

सभी श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 25 रुपये निर्धारित है. फीस का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है. आवेदन पूरा होने के बाद उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रखना बेहतर रहेगा.

यहां देखें आवेदन लिंक और नोटिफिकेशन

UPSSSC Recruitment 2026 के लिए अप्लाई करने का लिंक
UPSSSC Recruitment 2026 नोटिफिकेशन

PET स्कोर से मिलेगी मुख्य परीक्षा में एंट्री

उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए उनके Normalized PET 2025 Score के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा. मुख्य परीक्षा के लिए उपलब्ध पदों की संख्या के करीब 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाए जाने का प्रावधान है. मुख्य परीक्षा के प्रदर्शन के बाद अंतिम चयन सूची तैयार की जाएगी. इसलिए PET स्कोर के साथ-साथ आगे होने वाली परीक्षा की तैयारी भी उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण होगी.

कितनी मिलेगी सैलरी?

Computer Operator Grade-A पद पर चयनित उम्मीदवारों को Pay Level-4 के तहत 25,500 रुपये से 81,100 रुपये प्रतिमाह का वेतनमान मिलेगा. वहीं Assistant Computer Operator के लिए Pay Level-2 के तहत 19,900 रुपये से 63,200 रुपये का वेतनमान निर्धारित है. यानी सीमित पदों वाली यह भर्ती उन उम्मीदवारों के लिए खास मौका है, जो उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर क्षेत्र से जुड़ी सरकारी नौकरी तलाश रहे हैं.

Tags: sarkari naukriupssscupsssc recruitment 2026
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