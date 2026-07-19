UPSSSC Vacancy: यूपीएसएसएससी में नौकरी पाने का मौका, आवेदन करने की कल है आखिरी डेट, 12वीं पास करें अप्लाई

UPSSSC Forest Guard Recruitment 2026: उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri) की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है. उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) Forest Guard Recruitment 2026 के तहत 708 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 20 जुलाई 2026 को बंद कर देगा. ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, उनके पास केवल अंतिम अवसर बचा है.

इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना आवेदन पूरा कर सकते हैं. अंतिम समय में वेबसाइट पर अधिक ट्रैफिक के कारण तकनीकी दिक्कतों से बचने के लिए जल्द आवेदन करना बेहतर रहेगा.

708 फॉरेस्ट गार्ड पदों पर होगी भर्ती

UPSSSC ने Forest Guard Mains Examination 2026 के लिए भर्ती अधिसूचना 23 अप्रैल 2026 को जारी की थी. ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 30 जून 2026 से शुरू हुई थी और अब यह 20 जुलाई को समाप्त हो जाएगी. इस भर्ती अभियान के माध्यम से आयोग राज्यभर में 708 फॉरेस्ट गार्ड पदों को भरेगा. वन विभाग में सरकारी नौकरी की इच्छा रखने वाले उम्मीदवारों के लिए यह एक शानदार अवसर माना जा रहा है.

आवेदन से पहले रखें ये जरूरी दस्तावेज तैयार

ऑनलाइन आवेदन शुरू करने से पहले उम्मीदवारों को निम्नलिखित दस्तावेज तैयार रखने चाहिए:

कक्षा 12वीं की मार्कशीट एवं प्रमाण पत्र

वैध UPSSSC PET 2025 स्कोरकार्ड

पासपोर्ट साइज फोटो

हस्ताक्षर की स्कैन कॉपी

पहचान पत्र (Aadhaar, PAN या अन्य मान्य आईडी)

सभी दस्तावेज सही प्रारूप में अपलोड करना आवश्यक है, अन्यथा आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है.

कौन कर सकता है आवेदन?

उम्मीदवार ने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं (इंटरमीडिएट) परीक्षा उत्तीर्ण की हो. इसके साथ वैध UPSSSC PET 2025 स्कोर होना अनिवार्य है.

क्या है आयु सीमा

उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु: 18 वर्ष

अधिकतम आयु: 40 वर्ष (1 जुलाई 2026 के अनुसार)

आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को उत्तर प्रदेश सरकार के नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट मिलेगी.

आवेदन शुल्क कितना है?

इस भर्ती में सभी श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क समान रखा गया है.

सामान्य (UR)- 25 रूपये

OBC – 25 रूपये

SC- 25 रूपये

ST- 25 रूपये

उम्मीदवार डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या अन्य उपलब्ध ऑनलाइन माध्यमों से शुल्क का भुगतान कर सकते हैं.

आवेदन करते समय इन बातों का रखें ध्यान

आवेदन जमा करने से पहले सभी जानकारी ध्यान से जांच लें.

अंतिम समय का इंतजार न करें, क्योंकि सर्वर पर अधिक लोड के कारण वेबसाइट धीमी हो सकती है.

आवेदन शुल्क का सफल भुगतान होने के बाद ही आवेदन पूर्ण माना जाएगा.

आवेदन का प्रिंटआउट भविष्य के लिए सुरक्षित रखें.

UPSSSC Forest Guard Recruitment 2026 वन विभाग में सरकारी नौकरी पाने का बेहतरीन अवसर है. यदि आपके पास UPSSSC PET 2025 का वैध स्कोर है और आप निर्धारित योग्यता पूरी करते हैं, तो बिना देरी किए 20 जुलाई 2026 से पहले अपना आवेदन अवश्य जमा करें.

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