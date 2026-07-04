Home > उत्तर प्रदेश > UPSSSC Vacancy: वन विभाग में नौकरी पाने का शानदार मौका, 12वीं पास करें आवेदन, 63200 मिलेगी सैलरी

UPSSSC Vacancy: वन विभाग में नौकरी पाने का शानदार मौका, 12वीं पास करें आवेदन, 63200 मिलेगी सैलरी

Sarkari Naukri UPSSSC Forest Guard Recruitment 2026: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) में नौकरी (Govt Jobs) की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बढ़िया मौका है. जो कोई भी इन पदों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वे दिए गए बातों को गौर से पढ़ें.

By: Munna Verma | Published: July 4, 2026 11:19:33 AM IST

UPSSSC Recruitment 2026 Sarkari Naukri: सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा अवसर है.
UPSSSC Recruitment 2026 Sarkari Naukri: सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा अवसर है.


UPSSSC Forest Guard Recruitment 2026: उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri) की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है. UPSSSC फॉरेस्ट गार्ड भर्ती 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने फॉरेस्ट गार्ड और वाइल्डलाइफ गार्ड के कुल 708 पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं. इच्छुक अभ्यर्थी 30 जून 2026 से 20 जुलाई 2026 तक आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

चयनित उम्मीदवारों को 19900 रुपये से 63200 रुपये तक का वेतन मिलेगा. इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 30 जून 2026 से शुरू हो चुकी है और अंतिम तिथि 20 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है. अभ्यर्थियों को अंतिम समय की परेशानी से बचने के लिए समय रहते आवेदन पूरा करने की सलाह दी जाती है.

You Might Be Interested In

कुल रिक्तियां और वेतन

इस भर्ती अभियान के तहत फॉरेस्ट गार्ड और वाइल्डलाइफ गार्ड के 708 पद भरे जाएंगे. चयनित उम्मीदवारों को सातवें वेतन आयोग के अनुसार 19900 रुपये से 63200 रुपये तक का वेतनमान मिलेगा.

आवेदन करने की योग्यता

आवेदन करने वाले उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना अनिवार्य है. आयु सीमा 1 जुलाई 2026 के अनुसार 18 से 40 वर्ष निर्धारित की गई है. आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट मिलेगी. जिन उम्मीदवारों के पास संबंधित क्षेत्र का अनुभव है, उन्हें प्राथमिकता दी जा सकती है.

आवेदन करने के लिए शुल्क

इस भर्ती में सभी श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क समान रखा गया है.

सामान्य (UR): 25 रुपये
ओबीसी: 25 रुपये
एससी: 25 रुपये
एसटी: 25 रुपये

शुल्क का भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से किया जा सकता है.

ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

आवेदन करने के लिए सबसे पहले UPSSSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं. इसके बाद PET-2025 रजिस्ट्रेशन नंबर और OTP के माध्यम से लॉगिन करें. अपनी व्यक्तिगत जानकारी और शैक्षणिक योग्यता दर्ज करें. फिर पासपोर्ट साइज फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें. सभी विवरण सावधानीपूर्वक जांचने के बाद आवेदन शुल्क का भुगतान करें और फॉर्म सबमिट कर दें. भविष्य के लिए आवेदन पत्र का प्रिंट सुरक्षित रखें.

वैकेंसी और आरक्षण

भर्ती में सामान्य, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस श्रेणियों के लिए अलग-अलग पद निर्धारित किए गए हैं. इसके अलावा महिलाओं, पूर्व सैनिकों, स्वतंत्रता सेनानी आश्रितों और उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए हॉरिजॉन्टल आरक्षण का भी प्रावधान किया गया है.

ऐसे होगा चयन

मुख्य परीक्षा के लिए उम्मीदवारों का चयन PET-2025 के नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर किया जाएगा. आयोग प्रत्येक श्रेणी में उपलब्ध रिक्तियों के लगभग 15 गुना उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाएगा. यदि परीक्षा कई शिफ्टों में आयोजित होती है, तो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया लागू की जाएगी.

यदि आप प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो UPSSSC फॉरेस्ट गार्ड भर्ती 2026 आपके लिए शानदार अवसर है. 12वीं पास और शारीरिक रूप से फिट उम्मीदवार समय सीमा के भीतर आवेदन कर अपनी सरकारी नौकरी का सपना साकार कर सकते हैं.

Tags: home-hero-pos-2sarkari naukriupssscUPSSSC Forest Guard Recruitment
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

बारिश में कैसे हटाएं सब्जियों से चिपके जिद्दी कीटाणु!

July 3, 2026

मलाइका अरोड़ा ने मोनोकनी में दिखाई बोल्डनेस

July 3, 2026

ज्यादा मात्रा में सौंफ खाने के नुकसान

July 3, 2026

आंखों की रोशनी बढ़ने के लिए क्या खाएं?

July 3, 2026

फ्रेश रहने के लिए कौन से फल खाएं?

July 2, 2026

ज्यादा मसाले वाला खाना खाने के नुकसान

July 2, 2026
UPSSSC Vacancy: वन विभाग में नौकरी पाने का शानदार मौका, 12वीं पास करें आवेदन, 63200 मिलेगी सैलरी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

UPSSSC Vacancy: वन विभाग में नौकरी पाने का शानदार मौका, 12वीं पास करें आवेदन, 63200 मिलेगी सैलरी
UPSSSC Vacancy: वन विभाग में नौकरी पाने का शानदार मौका, 12वीं पास करें आवेदन, 63200 मिलेगी सैलरी
UPSSSC Vacancy: वन विभाग में नौकरी पाने का शानदार मौका, 12वीं पास करें आवेदन, 63200 मिलेगी सैलरी
UPSSSC Vacancy: वन विभाग में नौकरी पाने का शानदार मौका, 12वीं पास करें आवेदन, 63200 मिलेगी सैलरी