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UPSSSC Vacancy: आपके पास भी है ये डिग्री, तो यूपी में नौकरी पाने का शानदार अवसर, बेहतरीन है सैलरी

Sarkari Naukri UPSSSC Recruitment 2026: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) में नौकरी (Govt Jobs) की चाहत रखने वालों के लिए अच्छी खबर है. अप्लाई करने से पहले उम्मीदवार दिए गए बातों को ध्यान से पढ़ें.

By: Munna Verma | Published: September 11, 2026 10:58:28 AM IST

UPSSSC Recruitment 2026 Sarkari Naukri: इस दिन से शुरू हो रहा है आवेदन
UPSSSC Recruitment 2026 Sarkari Naukri: इस दिन से शुरू हो रहा है आवेदन


UPSSSC Senior Instructor Recruitment 2026: उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri) की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है. उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने सीनियर इंस्ट्रक्टर भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. विज्ञापन संख्या 21-परीक्षा/2026 के तहत राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बख्शी का तालाब (BKT), लखनऊ में सीनियर इंस्ट्रक्टर के 132 पद भरे जाएंगे. उम्मीदवार जो कोई भी इन पदों के लिए आवेदन करने के इच्छुक एवं योग्य हैं, वे यूपीएसएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं.

आयोग ने भर्ती का नोटिफिकेशन 10 सितंबर 2026 को जारी किया है. योग्य अभ्यर्थी 14 सितंबर 2026 से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. आवेदन की अंतिम तारीख 5 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है.

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UPSSSC Senior Instructor Vacancy 2026: किस विषय में कितने पद?

इस भर्ती के तहत कुल 132 पदों को अलग-अलग विषयों में बांटा गया है. एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में 30 पद हैं, जो सबसे अधिक हैं. प्लांट प्रोटेक्शन और हॉर्टिकल्चर में 16-16, एनिमल हसबेंडरी में 14 और एग्रोनॉमी में 12 पद निर्धारित हैं. इसके अलावा महिला कल्याण में 9, कोऑपरेशन, पंचायत और सॉयल साइंस में 8-8, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन में 5, पब्लिक हेल्थ में 3, प्रोडक्शन में 2 और एग्रीकल्चर में 1 पद शामिल है.

शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा

आवेदन करने वाले उम्मीदवार की आयु 1 जुलाई 2026 को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए. आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट मिलेगी.

शैक्षणिक योग्यता विषय के अनुसार अलग-अलग निर्धारित है. संबंधित पद के लिए उम्मीदवार के पास एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, प्लांट प्रोटेक्शन, बॉटनी, एंटोमोलॉजी, जूलॉजी, हॉर्टिकल्चर, वेटेरिनरी साइंस, एग्रोनॉमी, होम साइंस, सोशल वर्क, न्यूट्रिशन, इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर, पब्लिक हेल्थ या रूरल डेवलपमेंट जैसी संबंधित डिग्री अथवा उच्च योग्यता होनी चाहिए. इसके साथ UP PET 2025 स्कोरकार्ड होना भी जरूरी है.

आवेदन शुल्क और जरूरी तारीखें

सभी वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए प्रोसेसिंग फीस 25 रुपये रखी गई है.

नोटिफिकेशन: 10 सितंबर 2026
आवेदन शुरू: 14 सितंबर 2026
आवेदन की अंतिम तारीख: 5 अक्टूबर 2026
फीस एडजस्टमेंट/संशोधन की अंतिम तारीख: 12 अक्टूबर 2026

UPSSSC Senior Instructor के लिए क्या है Exam Pattern

मुख्य परीक्षा में 100 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और पेपर 100 अंकों का होगा. परीक्षा के लिए 2 घंटे का समय मिलेगा. गलत उत्तर देने पर संबंधित प्रश्न के निर्धारित अंक का एक-चौथाई अंक काटा जाएगा. पेपर में 65 प्रश्न विषय से संबंधित ग्रामीण विकास तथा एनालिटिकल/डेटा इंटरप्रिटेशन, 15 प्रश्न कंप्यूटर एवं आईटी और 20 प्रश्न उत्तर प्रदेश से संबंधित सामान्य जानकारी से होंगे.

कैसे होगा चयन?

सबसे पहले उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग उनके नॉर्मलाइज्ड UP PET 2025 स्कोर के आधार पर होगी. प्रत्येक श्रेणी में उपलब्ध पदों के मुकाबले अधिकतम 15 गुना अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जा सकता है. इसके बाद लिखित परीक्षा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल परीक्षा के आधार पर चयन प्रक्रिया पूरी होगी.

यहां देखें आवेदन लिंक और नोटिफिकेशन

UPSSSC Senior Instructor Recruitment 2026 के लिए अप्लाई करने का लिंक
UPSSSC Senior Instructor Recruitment 2026 नोटिफिकेशन

ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

इच्छुक उम्मीदवार UPSSSC की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर Live Advertisement सेक्शन में Advertisement No. 21-Exam/2026 चुन सकते हैं. इसके बाद UP PET 2025 की रजिस्ट्रेशन डिटेल्स से लॉगिन कर आवेदन फॉर्म भरना होगा. अभ्यर्थियों को अपनी पसंद के पदों की प्राथमिकता चुनकर 25 रुपये की प्रोसेसिंग फीस जमा करनी होगी और फॉर्म सबमिट करना होगा. आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को सलाह है कि वे आधिकारिक नोटिफिकेशन में दी गई विषयवार योग्यता, आरक्षण और अन्य शर्तों को ध्यान से पढ़ लें.

Tags: sarkari naukriupssscupsssc recruitment 2026
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